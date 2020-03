Así viven la cuarentena

Así viven algunos famosos la cuarentena tras la pandemia del coronavirus. Algunos no salen de sus casas y comparten las actividades que realizan, mientras otros están más preocupados por la situación y mandan mensajes de apoyo. De que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara el Covid-19 como pandemia mundial, muchos famosos decidieron cancelar conciertos, firmas de autógrafos, estrenos de música, entre otras cosas, y tomaron la iniciativa de quedarse en sus casas para estar a salvo.

Algunos comparten las actividades que realizan día con día, otros han optado por realizar "mini conciertos" a través de sus Instagram u otras redes sociales, pero ninguno ha dejado de estar en contacto virtual con sus seguidores.

MALUMA

Estos son algunos famosos que utilizan sus redes para pasar esta cuarentena: Maluma sobrelleva la cuarentena solo, pues así lo hizo saber, ya que por medio de su Instagram, el cantante urbano subió una foto en boxers acompañado de un texto, en el cual se puede leer que busca compañía. "Buscando compañía para esta cuarentena... quien cae?", escribió el intérprete de "HP".

NIURKA

La actriz cubana Niurka no se quedó atrás y posteó un video en sus redes sociales, en donde se encuentra consintiéndose con una mascarilla de ácido hialurónico para hidratar y estirar la piel: "Mientras pasa el coronavirus por favor disfruten de la vanidad.... mascarilla de ácido hialurónico....... claro ...después del plasma...", escribió la vedette.

DANNA PAOLA

Por otra la artista juvenil Danna Paola se encuentra en su casa sin alguna actividad por hacer, por medio de sus Insta Stories, pidió a sus fans recomendaciones de juegos de mesa, juegos al aire libre, películas, series, libros ideas en general para la cuarentena: "Estamos out de ideas, de la actividad recreativa y actividades, necesitamos recomendaciones de juegos de mesa, películas, ideas de favor", comentó la compositora, dejando un cuadro de "ideas" en el vídeo.

LADY GAGA

La cantante estadounidense Lady Gaga hizo una publicación en Instagram acompañada de su novio, en la cual expresa que en su día 6 de cuarentena se encuentra fuerte, jugando cartas y ambos cuidándose del coronavirus.

"Día 6 de auto-cuarentena! Fuerte, jugando videojuegos y cartas, y cuidándonos. Recordatorio importante: Mantén tu mente lo más libre de estrés posible y tu cuerpo moviéndose, trata de no pasarla afuera y en caso de que lo tengas (coronavirus) está bien, tranquilo, ¡tan maravilloso quedarse en casa sí puedes! Qué acto tan amable para el mundo", escribió la intérprete de "Poker Face".

SHARON STONE

La pintura es otro gran remedio contra el aburrimiento. Son muchos los famosos que han decidido retomar o empezar esta afición, como Sharon Stone. A la actriz, que cumplió 62 años el pasado 10 de marzo, le han regalado material para pintar y no ha dudado en estrenarlo estos días.

AMANDA SEYFRIED

A la que también le ha invadido su faceta artística es a Amanda Seyfried. Pero en su caso ha sido el ganchillo lo que ha convencido a la actriz para pasar el rato. Se trata de una afición que lleva haciendo desde hace tiempo, incluso ha ido a clases y comparte con sus seguidores algunos de sus resultados.

LAURA PAUSSINI

Todas las iniciativas que han surgido a raíz de la campaña #YoMeQuedoEnCasa se asemejan a la que días antes se impulsó en Italia con #IoRestoACasa. Las caras más visibles de este primer movimiento fueron Tiziano Ferro, Nek, Chiara Ferragni y Laura Pausini. Esta última ha aprovechado estos días para estudiar piano. Su padre le regaló un teclado cuando era pequeña, pero en aquel momento prefirió aprender a tocar la flauta travesera. "Me siento feliz de saber tocar la flauta, pero me arrepiento de no haber estudiado piano desde el principio. Durante años he estado tocando en algunas canciones cuando estoy de gira, pero he decidido que quiero aprender más", ha escrito la cantante en Instagram.iguel Torres, actual pareja de la actriz.

ARNOLD SCHARZENEGGER

Ni Terminator es inmune al coronavirus. Así que Arnold Schwarzenegger se ha tenido que quedar también en casa y lo hace rodeado de animales. Un burro, un pony y un yorkshire han protagonizado algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales. El objetivo del actor es entretener a sus seguidores y concienciar sobre la importancia de la higiene en estos momentos difíciles.

NICOLE KIDMAN

El marido de Nicole Kidman, Keith Urban, es uno más de esos artistas musicales que ha decidido ofrecer un concierto a través de las redes sociales. "Me encantó poder cantar y bailar con todos vosotros", escribió la actriz en su Instagram tras el espectáculo.