Así suena ‘Don’t Go Breaking My Heart’

A medio mes para el lanzamiento de Revamp y Restoration, álbumes homenaje de la obra de Elton John que saldrán a la venta el 6 de abril, comienzan a aparecer los primeros videoclips como el de la mítica canción Don’t Go Breaking My Heart, versionada por Demi Lovato y Q-Tip.

De esta manera, los dos cantantes presentan una versión jazz/soul de Don’t Go Breaking My Heart, tema que Elton John cantó junto a Kiki Dee. El video refleja un ambiente retro en el que los participantes van ataviados con ropa bastante extravagante y colorida para llamar la atención del espectador.

ACOMPAÑADOS

La acción está situada en un club retro enmoquetado en el que los bailarines realizan diferentes pases bailando al son de las voces de Lovato y el rapero Tip.

Además, los recopilatorios contarán con la participación de artistas como Miley Cyrus, Ed Sheeran o Lady Gaga. Entres los tracks de las listas desfilaran también Mary J. Blidge con un toque soul o The Killers con su influencia rockera.

Entre la lista de estrellas figuran Coldplay, P!nk, Florence + The Machine, Ed Sheeran, Queens of the Stone Age, Alessia Cara, Mumford & Sons y Sam Smith, entre otros.