Así son los rostros de la explosión en ducto de Tlahuelilpan

Alan y Emmanuel son dos menores de edad que, pese a que quedaron envueltos en llamas que afectaron 80% de sus cuerpos, sobrevivieron a la explosión de Tlahuelilpan, señaló Virginia Sendel, quien creó la Fundación Michou y Mau, para apoyar a niños quemados.

El número de niños que fallecieron en esta tragedia "no lo tiene nadie", lo que vimos en imágenes fue que había muchos menores, había más de 100 víctimas en hospitales.

Los más pequeños, en su mayoría murieron, "recorrimos todos los hospitales. Ubicamos ocho, pero en su mayoría perdieron la vida", lamentó Virginia Sendel.

De ocho menores ubicados por esta fundación, que sufrieron quemaduras en Tlahuelilpan, Michou y Mau logró el traslado de cuatro, pero sólo sobrevivieron Alan y Emmanuel, la diferencia entre la vida y la muerte está en el tiempo que tardaron en ser trasladados para ser atendidos por los especialistas del hospital para niños quemados de Shriners, en Galveston,

El 18 de enero de 2019, Alan y su primo Gabriel, ambos de 15 años, estaban junto al borbollón de combustible que emanaba de un ducto de Pemex. "Yo estaba agachado, apenas iba a recolectar gasolina para mi carro.

Sólo percibí un olor muy intenso. Nunca imaginamos que habría una explosión. En ese momento sentí mucho ardor, mucho dolor. Traté de correr, pero no pude llegar lejos, por las llamas que retorcieron mi cuerpo", recordó. Con la explosión, Alan perdió de vista a su primo, al siguiente, el 19 de enero, él fue trasladado en avión al hospital para niños quemados de Galveston, Texas, mientras que su primo Gabriel llegó al de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, donde murió días después.

Emmanuel, quien entonces tenía 18 años, estaba a unos 100 metros del ducto de Pemex cuando se registró la explosión en la que murió su padre; a pesar de la distancia, las llamas alcanzaron a envolverlo y le quemaron 70% de su cuerpo.

Esta tragedia dejó aturdida y en duelo a todo Tlahuelilpan y comunidades aledañas como Teltipán y Tetepango , de donde son originarios los dos sobrevivientes. También lee: Murió "por curiosidad" en explosión de ducto en Tlahuelilpan Especialmente a Verónica, madre de Emmanuel, quien no sabía "qué me dolía más, si la pérdida de mi esposo, no poder quedarme a velarlo o estar junto a mi hijo, quien también podía morir, y dejar solas a mis hijas".

Pero afortunadamente ellos llegaron al hospital Shriners para niños quemados, en Galveston, Texas, "donde la atención que recibimos fue lo máximo", Alan y Emmanuel están vivos y recuperándose, coincidieron Verónica y Rosalina, madres de los menores.