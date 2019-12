Así será la votación en la Cámara Baja para el Impeachment contra Trump

El pleno de la Cámara de Representantes votará hoy sobre dos artículos con nes de impeachment contra Donald Trump. Si la mayoría vota "sí", el presidente estadounidense será sometido a juicio político en el Senado. Los artículos en cuestión son abuso de poder y obstrucción del Congreso, relacionados ambos con la presión que, acusan los demócratas, ejerció Trump sobre el presidente ucraniano Volodimir Zelensky para que investigara por corrupción a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, favorito para hacerse con la candidatura demócrata para las presidenciales de 2020.

Como parte de esa presión, subrayan los demócratas, Trump, quien busca la reelección, habría retenido fondos de ayuda a Ucrania que liberaría a cambio del anuncio de las pesquisas. El republicano arma que nunca hubo quid pro quo. Te puede interesar: Mayoría de Demócratas en la Cámara de Representantes apoyan juicio político a Trump Este martes, el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja denió cómo se realizará hoy el procedimiento: * Por la mañana, el pleno de la Cámara Baja se reunirá y votará para rearmar las reglas delineadas por el comité. Será, explica el diario The New York Times, el primer voto de procedimiento del pleno para formalmente enviar a Trump a juicio político. Te puede interesar: Republicanos recordarán mi juicio: Trump * Luego vendrán los debates. El Comité aprobó seis horas de debate sobre la resolución para enjuiciar al jefe de Estado. Esas seis horas se dividirán en partes equitativas -tres y tres- para demócratas (mayoría en la Cámara Baja) y los republicanos, y estarán encabezados por los líderes del Comité. Se prevé que los republicanos intentarán extender a 12 horas el debate, algo que difícilmente los demócratas autorizarán. De acuerdo con la resolución del Comité, no se permitirán enmiendas a los artículos. * La votación sobre los artículos para juicio político ocurriría, si los debates no se extienden, aproximadamente entre 16:00 y 18:00 horas en Washington (15:00 y 17:00 horas de México). Habrá una votación por cada artículo

* También habrá una votación para dar el poder a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, a n de que designe a los "administradores del impeachment": miembros de la misma Cámara que actuarán en gran medida como scales y presentarán las conclusiones de la investigación de la Cámara sobre el impeachment al Senado. * En caso de que la mayoría vote sí a los artículos, el juicio procede y se traslada al Senado, convirtiendo a Trump en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado. Sin embargo, en la Cámara Alta hay mayoría republicana y se prevé que no se avalará la destitución de Trump, en torno a quien los republicanos han cerrado las. Este juicio arrancaría en ener