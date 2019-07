Así se fraguó el ´Watergate tropical´

Han transcurrido menos de 12 horas desde que Ricardo Rosselló anunció su renuncia, en la noche del miércoles, y los móviles de Omaya Sosa, Carla Minet y Luis Valentín no paran de sonar. Decenas de medios de comunicación de distintos rincones del mundo quieren hablar con los tres periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que lideraron la publicación de la filtración del chat del ya exgobernador en Telegram, cuya divulgación, tras casi dos semanas de masivas protestas, acabó con la dimisión de la máxima autoridad de la isla. "Por supuesto que no pensamos que esto podía terminar así. This is 'creaaasy (esto es una locura)", comenta Minet mirando con ojos incrédulos la pantalla del móvil.

En su nueva oficina en el barrio de Santurce (San Juan), los reporteros reconocen que por primera vez en 12 días han podido dormir bien y que han tomado medidas de seguridad porque desde la publicación que encendió las calles se han visto acosados. Suena la puerta. Un compañero de un medio estadounidense les envía 10 pizzas para celebrarlo. "Nos han dicho que somos el ´Watergate tropical'", bromean.

Tres semanas atrás, una fuente anónima acudió al CPI. Les ofrecieron —también a otros medios puertorriqueños— un puñado de páginas del chat de Telegram donde Rosselló y sus colaboradores más cercanos insultaban o se burlaban de las víctimas del huracán María o de sus propios compañeros del Partido Nuevo Progresista (PNP). Los reporteros del CPI rechazaron la oferta. "Desde el primer contacto insistimos en que queríamos ver las 899 páginas. Para el tipo de trabajo que hacemos, aunque los insultos eran algo muy, muy importante, no era lo primordial. Nosotros queríamos probar potenciales delitos, corrupción", explica Sosa. Mientras forzaban el pulso con la fuente, los otros medios comenzaron a publicar 10 páginas un día, 40 al siguiente... "Aguantamos pacientemente e insistimos persuasivamente hasta que finalmente lo conseguimos", cuentan.



El material completo les llegó el viernes 12 de julio por la noche. Minet y Valentín se dividieron las páginas y amanecieron escribiendo la historia. El equipo de la CPI ya estaba trabajando en una historia sobre la máquina corrupta de la Administración de Rosselló, pero les faltaban pruebas para demostrarlo. El chat las tenía. "Si teníamos un tipo de delito en un solo ejemplo, nos dedicamos a buscar más para que las acusaciones fueran contundentes", narra Minet. "Queríamos dos cosas: publicar todo el documento porque tenían a la gente secuestrada en una suerte de novela, publicando 20 páginas todos los días, y revelar los elementos que sin lugar a dudas demostraban las malas prácticas". En seis horas ya tenían el artículo colgado en la web. Con el goteo de los diálogos escandalosos que se habían ido filtrando durante la semana, los ánimos ya estaban caldeados y la gente ya había comenzado a protestar en la calle. Pero el sábado, con la historia completa a merced del pueblo, se produjo un punto de inflexión sin marcha atrás.

Sosa, coautora de un trabajo que desenmascaró la red de corrupción de la Administración, llevaba un par de semanas trabajando en el tema con Valentín.Tenían el mapa construido y los personajes del chat estudiados. El impulso para destapar las irregularidades del Gobierno se lo habían dado las detenciones por el FBI de dos exfuncionarios de Rosselló como parte de una investigación federal de corrupción. El chat solo les confirmó lo que venían investigando. "Hasta entonces no se había conectado todo y no se había puesto al gobernador en el centro de todo ese esquema", agrega Minet.

Ese trabajo obligó a la legislatura a actuar y, según un informe encargado a tres juristas, el chat da cuenta de posibles delitos de malversación de fondos públicos, negligencia y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. Con la dimisión de Rosselló, es el Departamento de Justicia el que tiene que seguir adelante con el asunto. "La justicia local es reconocida por no haber sido muy activa ante el actuar del gobernador. Pero aquí están las autoridades federales y eso podría cambiar todo el juego", advierte Sosa.