Así se desinfectan correctamente las uvas

Generalmente las que venden para Año Nuevo en México son verdes o moradas, pero las predilectas son las verdes. También se prefieren las que no tienen semilla porque como se tienen que comer rápido, una por cada segundo, esto evita que las personas se atraganten.

Pero no importa si es para Año Nuevo o un día normal, la higiene de los alimentos es muy importante para evitar enfermedades o infecciones. Es por ello que aquí en Menú te decimos cómo desinfectar correctamente las uvas.

¿Las uvas se lavan o se desinfectan?

Lo más importante es dejar claro que las uvas no se lavan, es decir, no se utiliza jabón para este proceso ni se les pasa el estropajo porque eso haría que se contaminen en vez de que se eliminen las bacterias; tampoco se arrancan del racimo una por una. Es una fruta muy delicada, así que es normal que al manipularlas el vendedor y en lo que las embolsan y llegan a tu casa, algunas se desprendan, pero la mayoría estará en el racimo y es conveniente dejarlas así.

Ahora bien, las uvas se desinfectan para eliminar posibles bacterias que contengan. Para hacerlo vas a necesitar:

- Agua

- Vinagre blanco

- Un paño seco

Las cantidades de agua y vinagre dependerán de la cantidad de uvas que compraste, pero debes calcular que deben cubrir por completo las frutas y que por cada 2 trazas de agua, colocarás 3 gotitas de vinagre.

En un recipiente de buen tamaño colocarás el agua con el vinagre, debes revolver bien con ayuda de una cuchara, luego debes meter el racimo de uvas y verificar que éstas queden bien cubiertas en tu mezcla. Las vas a dejar allí por 10 minutos, aproximadamente, no más tiempo. Luego vas a extender un paño seco o unas toallas de papel dobles, para que resistan, y vas a colocar tus uvas. Vas a dejar que se escurran naturalmente, esto llevará otros 10 minutos para que ya puedas comerlas.

Y listo, así es como tus uvas estarán desinfectadas. Otra opción es que cambies el vinagre blanco por desinfectante de frutas y verduras que venden en los supermercados en forma de gotero.

Los nutrientes de las uvas

Según la USDA (U.S. Department of Agriculture) por cada 100 granos de esta fruta se aportan 67 calorías, 0.4 gramos de grasas totales, 0.1 gramos de ácidos grasos saturados y 0.1 gramos de ácidos grasos poliinsaturados. Además las uvas no aportan colesterol.

Esta fruta de la que se obtiene el vino, también aporta 2 miligramos de sodio, 191 mg de potasio, 17 gramos de carbohidratos, 0.9 gramos de fibra, 16 gramos de azúcares y 0.6 gramos de proteínas.

En cuanto a vitaminas y minerales, contienen del grupo A, C, D, B12, B6, calcio, hierro y magnesio.

Por si fuera poco, las uvas equilibran el índice glucémico en la sangre y funcionan como un laxante natural. Así que consumir 100 gramos durante un día es benéfico en personas sanas, pero también en las que padecen de colesterol alto o diabetes.