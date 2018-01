Así los SAG 2018

Los Ángeles, California

Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla en su entrega número 24 son por primera vez conducidos por una actriz, Kristen Bell.

Este año fueron las actrices las que comenzaron la ceremonia con el segmento de “Soy un actor” en donde compartieron sus inicios, en el segmento participó la pequeña Millie Bobby Brown.

El primer premiado de la noche fue William H. Macy como mejor actor de comedia por “Shameless”; la actriz de “Veep” Julia Louis-Dreyfus fue galardonada con el premio a mejor actriz de comedia; el premio llega en un momento difícil para la actriz que acaba de terminar un tratamiento contra cáncer.

DE RISA

Molly Shanon y Leslie Mann entregaron el premio a mejor elenco en serie de comedia a “Veep”, su primer SAG a mejor elenco tras seis temporadas al aire.

Allison Janney se llevó el premio a mejor actriz de reparto por la cinta “I, Tonya”; Sam Rockwell ganó el premio a mejor actor de reparto por su interpretación en “Tres anuncios por un crimen” (Three Billboards Outside Ebbing), es el tercer premio en la temporada para Rocwell, lo que le eleva sus probabilidades de llevarse un Óscar este año.

Alexander Skarsgard se lleva el premio a mejor actor de miniserie por su interpretación de un esposo abusivo en la serie de HBO “Big Little Lies”.

La actriz Nicole Kidman se lleva el SAG por mejor actriz en miniserie, la estrella se ha llevado hasta ahora tres premios en la temporada por su interpretación de Celeste Wright en “Big Little Lies”.

EL HOMENAJE

Morgan Freeman recibió un galardón por su trayectoria de 54 años frente a la cámara, el querido actor se fue homenajeado con el Screen Actors Guild’s Life Achievement Award, uno de los mayores honores de la industria del entretenimiento.

El premio fue presentado por Rita Moreno, a quien Morgan entregó el mismo premio hace cinco años. “Morgan es mucho más que un simple actor, narrador, productor y humanitario. Este hombre es un tesoro nacional “, dijo Moreno.

El actor Sterling K. Browns se lleva el premio a mejor actor de serie de drama por “This Is Us”; la actriz Claire Foy fue galardonada por su interpretación de la reina Isabel II en la serie de Netflix “The Crown” y la serie This Is Us se lleva el premio a mejor elenco de serie dramática.

Gary Oldman se lleva el galardón a mejor actor por su caracterización de Winston Churchill en The Darkest Hour.

La actriz Frances McDormand de lleva el galardón por a mejor actriz por la interpretación de una madre que busca justicia para su hija el la película “Tres anuncios por un crimen” con lo que esta película se corona como la mejor cinta con el premio SAG al mejor elenco, la cinta viene de ganar los Globos de Oro.