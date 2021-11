Así respondió Claudia Sheinbaum a las críticas por el video en el que come tacos de canasta

La tarde del domingo 14, la morenista subió a sus redes sociales un video en el que camina hacia un vendedor de tacos de canasta en bicicleta en la esquina del Circuito del Zócalo y la avenida Pino Suárez. Éste le dice: "¡Esa es la humildad de la jefa de gobierno que tenemos! ¡Es del pueblo!". Luego, le da un plato de unicel y le sirve dos; ella los come y los recomienda.

CIUDAD DE MÉXICO .- La jefa de gobierno , Claudia Sheinbaum, contestó a las críticas que generó la difusión de un video donde se le ve comer tacos de canasta en un puesto ambulante en el Zócalo capitalino, al decir que no fue planeado y que "a uno no se le debe de olvidar jamás que es un ciudadano, una ciudadana".

El hecho generó diversas críticas de internautas y de integrantes de la oposición, entre otros señalamientos, por emular al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando come en lugares modestos y junto al pueblo.

Cuestionada sobre esas críticas, esta mañana Sheinbaum Pardo dijo que le daban "mucha risa" y defendió: "es parte de nuestra vida, no es que hayamos planeado ir a comer en ese momento los tacos... Es lo que yo digo: a uno no se le debe de olvidar jamás que es un ciudadano, una ciudadana".

Y siguió su explicación: "Antes, los servidores públicos... que ni siquiera se sentían servidores públicos, los funcionarios, ¿no?, porque servidor público es estar al servicio del pueblo y aquí había muchos que no estaban al servicio del pueblo, sino estaban a su propio servicio.

"Entonces, están acostumbrados a ir con sus guaruras, van en camionetonas, solamente llegan a restaurantes de cinco estrellas. Nosotros comemos prácticamente todos los días aquí en la oficina, en el tiempo que tenemos; pero cuando tenemos oportunidad, pues, como ese día, pues muy recomendables los tacos del señor ´El Puro Veneno´".

"No fue planeado"

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno aseguró que la grabación de ese video y la invitación de los tacos no fueron planeados, sino que ocurrieron luego de que ella fue a participar en la colecta de firmas para la consulta de revocación de mandato de López Obrador para abril del 2022, hecho que sí estaba pensado filmar.

Así lo explicó: "Veníamos saliendo de, no de este edificio, sino del otro edificio porque justamente, pues íbamos a firmar, a ejercer nuestro derecho ciudadano para la firma, que se tienen que juntar un número importante de firmas –2 millones y medio, si mal no recuerdo– para que se haga este ejercicio de participación, de democracia participativa".

Al seguir con su argumentación, la mandataria titubeó con el nombre de las calles por donde anduvo:

"Caminando justamente por 20 de Noviembre, este personaje que –bueno, están muy buenos los tacos, la verdad– que se pone justamente en la esquina de Corregidora y 20 de Noviembre... Pino Suárez, Pino Suárez –20 de Noviembre es esta, Pino Suárez es la otra, es cierto–,pues me llamó y le dije: ´espérame, ahora regreso porque voy a firmar´. Y, pues me insistió tanto que, pues llegamos ahí. Por más que le insistí que solamente quería dos tacos, pues me dio cinco, muy amablemente. Y, ahí, pues nos comimos estos tacos de, ¿cómo le llaman? "El Puro Veneno". Muy buenos, por cierto".

-Y, ¿de qué fueron sus taquitos, eh?, preguntó el reportero del diario Basta, del Grupo Cantón, de Tabasco.

Cuando visites el zócalo capitalino no te puedes perder de comer unos ricos tacos de canasta "El Puro Veneno", están muy buenos. pic.twitter.com/LfeAi6P8vj — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 14, 2021

-Frijol con chicharrón. Tacos de canasta. Pedí la salsa que menos pica y muy ricos, la verdad.

Sheinbaum afirmó que sobre ese hecho, "la oposición puede decir lo que quiera decir, ¿no?" y continuó con su versión de los hechos:

"Venían los compañeros que estaban justamente filmando para poder hacer pública mi firma en este proceso de participación ciudadana. Y ahí decidieron filmar el episodio y decidimos subirlo a las redes sociales. Pero, pues es parte de lo que, pues de nuestra vida, no es que hayamos planeado ir a comer en ese momento los tacos".

La mandataria capitalina recordó que cuando fue a Chilpancingo, a la toma de protesta de Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero, también se detuvo a comer quesadillas en Tres Marías, municipio de Hutzilac, Morelos; imagen que también se difundió en redes sociales. Y remató: "es lo que yo digo: a uno no se le debe de olvidar jamás que es un ciudadano, una ciudadana".