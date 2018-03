Así reaccionó este gorila al ver imágenes de hembras en un celular

Una usuaria de twitter compartió en la red social un pequeño video de apenas 12 segundos, en el que se observa la reacción de un gorila ante las fotografías que un hombre le enseña en su móvil.



Aunque en la grabación no se ve, la tuitera asegura en el mensaje que acompaña al video que lo que le mostraban al primate eran imágenes de gorilas hembras.

La publicación se hizo viral en tan solo tres días, y es que el gorila parece pedir al hombre que vaya pasando las fotografías, golpeando el cristal cada poco tiempo.

El video cuenta ya con siete millones de reproducciones y ha sido compartido más de 130 mil veces hasta ahora.

Dude was showing the gorilla pictures of female gorillas and he for real is like "next one please" pic.twitter.com/o2FPjCJPMb