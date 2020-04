Así queda la cara al usar una mascarilla N95 13 horas seguidas

Varios médicos y enfermeras de todo el mundo comparten imágenes en redes sociales de sus rostros gravemente afectados por el uso elementos de protección personal (EPP) como máscaras y cubrebocas para prevenir contagios de Covid-19, elementos más que necesarios para evitar contagiarse el virus en su labor cotidiana.

En todos los casos, el mensaje es el mismo: "Quédate en casa".

Sydni Lane es enfermera y posteó en su Instagram una foto de su cara visiblemente marcada por el uso de un cubrevocas especial N95.

Otra enfermera, Cierra Nicole, de Maryland, Estados Unidos, también posteó en Instagram una foto de su rostro con los signos de los EPP: "Esta es la nueva normalidad después de un turno, ampollas en la nariz e irritación en la cara". "Usar una máscara durante 12 horas seguidas. Reutilizando una máscara durante al menos tres días, o hasta que esté visiblemente sucia. Colocándolo en una bolsa de papel después de un turno hasta el día siguiente. Este virus es real y las personas están enfermas, luchando por sus vidas", explicó en la red social.

Además, Nicole se lamentó porque "todavía veo personas que se juntan y pasan el rato. Es irritante. ¿Por qué eres tan descuidado con tu salud, la salud de tus amigos y tu familia? El hecho de que no tenga síntomas no signica que no lo estés portando. Quiero que todos lo hagan mejor. Sé inteligente. Mantente a salvo".

"Ni siquiera puedo comenzar a describir mis emociones después de una noche de catorce horas en la Unidad Crítica de Coronavirus. Estoy agotada, abrumada, ansiosa, furiosa por no tener sucientes EPP o de buena calidad", escribió la usuaria de Instagram @iamnurserin, una enfermera que trabaja en Nueva York y que nació en los Himalaya.

"Mi turno fue un torbellino. Nunca antes había visto pacientes que se estrellaran tan rápido. Por la mañana, la mayoría de los pacientes estaban con respirador o esperando que el respirador estuviera disponible. Todos los pacientes ingresados tienen neumonía y, literalmente, todos los pacientes tienen Covid-19. Me pregunto qué pasó con otras enfermedades", agregó la joven enfermera. El 14 de marzo, la sele del enfermero de Módena, Italia, Nicola Sgarbi, dio la vuelta al mundo por las cicatrices que mostraba tras haber utilizado el equipo de protección para atender la emergencia por el nuevo coronavirus en el país europeo.

La agencia AFP difundió las fotografías de tres enfermeras en un hospital de Moscú, que al igual que los anteriores, muestran marcas en sus rostros por usar el equipo de protección.