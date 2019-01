Así puedes eliminar una cuenta de WhatsApp

WhatsApp es una de las apps más usadas en los teléfonos celulares, es muy difícil ver un dispositivo sin esta aplicación pero, si por alguna razón quieres eliminar tu cuenta de esta app de mensajería instantánea, aquí te decimos lo que tienes que hacer.

El proceso de eliminación de una cuenta de WhatsApp es sencillo:

1. Abre la app de WhatsApp.

2. Selecciona el botón de Menú (los tres puntos).

3. Elige Ajustes, Cuenta y Eliminar mi cuenta.

4. Introduce tu número telefónico con el formato internacional, en el caso de México es +52.

5. Presiona Eliminar mi cuenta.

Una vez hecho esto ya no podrás acceder a tu cuenta de WhatsApp, se eliminará tu historial de mensajes, tus grupos y tus copias de seguridad, por lo que no podrás recuperarlas después.

Por otra parte, si perdiste o te robaron tu celular, existe una forma de desactivar y eliminar tu cuenta de esta app.

1. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a tu operador de telefonía móvil que bloquee tu tarjeta SIM. De esta manera no se podrá verificar la cuenta.

2. Si decides adquirir otro celular que tenga una tarjeta SIM con el mismo número que tenías, basta con activar tu cuenta de WhatsApp en el nuevo dispositivo, ya que sólo puede utilizarse en un dispositivo a la vez.

3. Otra opción es enviar un correo a support@whatsapp.com con el asunto "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y en el mensaje debes incluir el número de teléfono en formato internacional.

Una vez desactivada tu cuenta podrás recuperarla en un plazo de 30 días, después de esto se eliminará permanentemente y con ello perderás todos los mensajes e información que hayas registrado.