Así planea Netflix dominar en 2021

Netflix arrancó el año con una noticia que sacudió a todo el mundo: durante 2021, estrenará una película original ¡CADA SEMANA! Aquí te damos una guía detallada de ese menú fílmico tan extenso.

A finales del año pasado, Disney anunció su extensa lista de producciones originales para la década que inicia, y que estarán en exclusiva en su plataforma digital; mientras, Warner Media cimbró a Hollywood al asegurar que todo su catálogo de estrenos para 2021, tendría un lanzamiento simultáneo en su app HBO Max.

Era cuestión de días para que Netflix, el llamado "gigante del streaming", contraatacara con su plan para este año: estrenar una película original por semana. Si a eso se le añade que estos filmes cuentan con nombres como Leonardo DiCaprio, The Rock, Jennifer Lawrence, Jason Momoa y Sandra Bullock, entre otros, y abarcan todos los géneros, el panorama es claro: ¡la guerra de las plataformas en 2021 estará que arde!

*Nota: la mayoría de las 70 cintas que conforman el anuncio aún no tienen fecha de estreno confirmada.

Kate

Dirección: Cedric Nicolas-Troyan

Producción: Bryan Unkeless, Kelly McCormick, Patrick Newall

Elenco: Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson

¿De qué va? Irreversiblemente envenenada, una asesina implacable tiene menos de veinticuatro horas para vengarse de sus enemigos. Y otro detalle: en medio de la avalancha de muerte y destrucción, surge una conexión inesperada con la hija de una de sus víctimas.

Zona de Riesgo

Dirección: Mikael Håfström

Producción: Ben Pugh, Erica Steinberg, Brian Kavanaugh-Jones, Anthony Mackie

Elenco: Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly, Pilou Asbæk

Estreno confirmado: 15 de enero

¿De qué va? En un mundo futuro, el piloto de drones Harp (Damson Idris) es enviado a una zona militarizada mortal donde debe seguir las órdenes de Leo (Anthony Mackie), un androide con la misión de localizar antes que los insurgentes un dispositivo que acabará con el mundo.

Red Notice

Dirección: Rawson Marshall Thurber

Producción: Beau Flynn, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia

Elenco: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds

¿De qué va? Una notificación roja emitida por la Interpol se trata de una alerta a nivel global para encontrar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un audaz atraco reúne al mejor perfilador del FBI (Johnson) y a dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no hay forma de saber qué podrá pasar.

Sweet Girl

Dirección: Brian Andrew Mendoza

Producción: Brad Peyton, Jeff Fierson, Jason Momoa, Brian Andrew Mendoza

Elenco: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Justin Bartha

¿De qué va? Devastado por el asesinato de su esposa, un hombre busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

TERROR

- Trilogía Fear Street

Dirección: Leigh Janiak

Producción: Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready

Elenco: Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Julie Rehwald, Fred

Hechinger, Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins

¿De qué va? En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los aterradores eventos que por años han atormentado a su pueblo podrían estar relacionados entre sí, y ellos podrían ser las próximas víctimas. Esta trilogía, que es una adaptación de la exitosa saga de libros de R. L. Stine, sigue los horrores acontecidos en la localidad de Shadyside. Las películas son: Fear Street: 1994, Fear Street: 1978 y Fear Street: 1666. Se planea lanzar una por mes, probablemente cerca de Halloween.

No One Gets Out Alive

Dirección: Santiago Menghini

Producción: Jonathan Cavendish, Will Tennant

Elenco: Cristina Rodlo, Marc Menchaca

¿De qué va? Ambar es una inmigrante en busca del sueño americano, pero, cuando se ve obligada a alquilar una habitación en una casa de huéspedes, se encuentra atrapada en una pesadilla de la que no puede escapar.

O2

Dirección: Alexandre Aja

Producción: Brahim Chioua, Noëmie Devide, Alexandre Aja, Gregory Levasseur

Elenco: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

¿De qué va? Una joven se despierta en una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo terminó secuestrada en una caja del tamaño de un ataúd. A medida que se va quedando sin oxígeno, debe recuperar la memoria para encontrar una salida a esta pesadilla.

The Woman in the Window

Dirección: Joe Wright

Producción: Scott Rudin, Eli Bush, Anthony Katagas

Elenco: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell,

Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore

¿De qué va? Una mujer que sufre de agorafobia y vive sola en Nueva York comienza a espiar a sus nuevos vecinos, lo que la lleva a presenciar un perturbador acto de violencia.

CIENCIA FICCIÓN

Stowaway

Dirección: Joe Penna

Producción: Aram Tertzakian, Nick Spicer, Jonas Katzenstein, Maximilian Leo, Ulrich Schwarz

Elenco: Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson

¿De qué va? Durante una misión con destino a Marte, un polizón inesperado (Anderson) causa sin querer graves daños en los sistemas de soporte vital de la nave. Ante la escasez de recursos y un final potencialmente horrible, una investigadora médica (Kendrick) resulta ser la única voz discordante contra la fría lógica de su comandante (Collette) y del biólogo de la nave (Kim).

ROMÁNTICAS

El Stand de los Besos 3

Dirección: Vince Marcello

Producción: Vince Marcello, Michele Weisler, Ed Glauser, Andrew Cole-Bulgi

Elenco: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie

Richardson-Sellers, Meganne Young, Molly Ringwald

¿De qué va? Es el último verano antes de que Elle (Joey King) vaya a la universidad, pero tiene un secreto: fue admitida en Harvard, donde estudia su soñado novio Noah, y también en Berkeley, donde va su mejor amigo Lee. ¿Cuál será la decisión de Elle?