Así México en las vegas

Las Vegas, EU

Caifanes y la Banda MS unieron talentos para complacer al público en Las Vegas.

En la MGM Grand Garden Arena, ambas agrupaciones se presentaron ante unas 16 mil personas como parte de las celebraciones del grito de Independencia en Las Vegas.

El primero en aparecer fue el grupo liderado por Saúl Hernández, cuyos miembros cantaron alrededor de una hora ante el público mayoritariamente de raíces mexicanas.

NOCHE DE DIOSES

Fue la noche de "Los dioses ocultos", de "Viento", de "Nubes" y de la "Célula que explota"; también de "Perdí mi ojo de venado" y de "La negra Tomasa".

Aunque Caifanes no presentó su "show" completo, pues tan sólo deleitó con algunas canciones de su repertorio.

Apenas Alfonso André, Diego Herrera, Sabo Romo, Rodrigo Baills y Saúl Hernández salieron al escenario, los asistentes estallaron en júbilo y emoción, pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla.

MAESTROS. Sabo Romo y Diego Herrera.

Aunque el MGM Grand Garden Arena todavía no lucía a su máxima capacidad, fue una velada para celebrar por los rockeros de corazón, pero al mismo tiempo quienes gustan del género banda, que estaban ahí de pie cantando a todo pulmón aquellos temas de antaño como "Miedo" y "Mátenme porque me muero".

El gran cierre fue poniendo a todos a bailar al ritmo de "La negra Tomasa".

Pero después vino la fiesta, con gente bailando al ritmo de banda, de instrumentos de viento.

"A lo Mejor", "Me Gustas Mucho" y "Solo con Verte" fueron los primeros sencillos que sonaron en el evento, el cual se alargó hasta pasada la medianoche local.

Bajo los efectos del alcohol, el pudor se perdía; la gente se paraba a bailar y entre trago y trago cantaba. No hubo espacio para la calma o el aburrimiento.

"Piénsalo" y "Mi Mayor Anhelo" fueron de los éxitos que llegaron casi para el final del show, que culminó con una serie de canciones populares mexicanas.

LIDER. Vocalista y lider de Caifanes Saúl Hernández.