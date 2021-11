"Así me maten, no voy a dejar de buscar a mi hijo"

"¡Nunca dejaré de buscar a mi hijo, aunque me maten! Me pidieron que pare de buscar, pero no lo haré", asegura Francisca Leticia, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue privada de la libertad por encapuchados durante el fin de semana.

"Desde que me llevaron pensé que ya no iba a volver. Me sacaron de mi casa con la cara tapada, nadie se dio cuenta; solo una vecina alcanzó a ver movimiento pero nunca se imaginó lo que estaba pasando", relata.

Francisca Leticia Álvarez Rivera, de 48 años de edad, fue plagiada alrededor de las 18:40 horas del sábado 30 de octubre, y liberada a las 10:40 horas del domingo 31.

Todo pasó muy rápido. Cuando Leticia se arreglaba para ir a la fiesta de cumpleaños de su hija, al menos seis hombres armados entraron a su casa, revolvieron todo, le robaron pertenencias, electrodomésticos y hasta muebles, y se la llevaron también a ella.

Convaleciente, con las huellas de la tortura recibida: cachazos de arma de fuego, tabletazos, toques eléctricos y hasta quemadura con un soplete en la una de sus piernas, narra a EL UNIVERSAL en infiero vivido en las horas en que estuvo en cautiverio.

Comenta que los hombres le exigían una tarjeta de banco, propiedad de su esposo, pero ella asegura que nunca ha tenido una tarjeta.

Tirada en el suelo, fue humillada y golpeada en diferentes tiempos por varias personas, no le creían que no tuviera una cuenta bancaria.

"Luego me pedían que dejara de buscar (a su hijo desaparecido), pero como es inútil eso. ¡Así me maten!, ¿cómo voy a dejar de buscar a mi hijo?", se cuestiona.

"Si por parte del Comisionado de Búsqueda de Sonora no tenemos ningún apoyo, no nos ayuda. No se me hace justo dejar de buscar nomás porque ellos quieren. Ni modo, así muera, no voy a dejar de buscar", expresa.

Confiesa que sí tiene miedo, pero necesita encontrar a su hijo. Incluso, ya tiene una pista, algún anónimo le ha dicho donde se encuentra. En eso estaba, coordinando una búsqueda con retroexcavadora, porque según el reporte, en ese lugar está su hijo y otras dos personas más.

"Tuvo mucha suerte, la vamos a soltar", le dijo un sicario.

"Yo nomás los escuchaba, ni modo que me pusiera a contestarles", relata.

Cuando Leticia fue liberada, la arrojaron semi inconsciente en un predio al norte de la capital de Sonora. Cree que la dejaron con vida por las presiones que ejerció el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y la búsqueda intensa que originó su desaparición.

Su primer deseo fue ver a su madre. Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) la llevaron a verla así como la encontraron, toda golpeada, luego fue trasladada al hospital y la madrugada del lunes fue dada de alta.

Actualmente convalece en un domicilio de Hermosillo, resguardado por elementos de seguridad pública.

A través del colectivo de búsqueda, Leticia ha sido contactada por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en cuanto se recupere ira a un refugio.

Obligadas a desplazarse

Las amenazas del crimen organizado contra integrantes de grupos de búsqueda han obligado al desplazamiento forzado de varias mujeres.

En junio de 2019, María Teresa Valadez Kinijara, fundadora del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora fue amenazada de muerte y desde entonces se encuentra fuera del estado, protegida por el Mecanismo.

Valadez Kinijara busca a su hermano Fernando, de 30 años de edad, un pescador de Empalme que fue levantado el 11 de agosto de 2015.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, fue acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tras una serie de amenazas de muerte que recibió desde el pasado 28 de julio. Ella busca a dos de sus hijos, desaparecidos en 2015 y 2019.

Ante esta situación, la activista urgió a la Fiscalía de Sonora para que agilice las investigaciones sobre las amenazas en su contra, sobre todo porque les ha aportado pruebas de quienes tratan de intimidarla.

"Hasta que encuentre a mis hijos dejaré de buscar. No entendemos por qué querer matarnos cuando no buscamos culpables, ni justicia, lo único que queremos es traer a nuestros hijos a casa". ¡Por favor, devuélvanme a mis hijos!, clamó en ese momento Flores Armenta.

Esta suerte no la tuvo Gladys Aranza Ramos Gurrola, quien recibió varias amenazas de muerte para que dejara de buscar a su esposo, Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre de 2020.

El pasado 15 de julio, hombres armados irrumpieron en su vivienda; ella fue localizada sin vida en la entrada de la comunidad rural de Ortiz, municipio de Guaymas, Sonora.

Este grupo de búsqueda de personas desaparecidas es el que más amenazas ha sufrido. Tiene su sede en Hermosillo y cuenta con presencia en Villa Juárez, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Caborca, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el resto de los municipios hay una representante.

Desde su creación, esta organización han localizado poco más de 500 cuerpos, 300 personas con vida entregadas a sus familiares y han localizado más de 300 fosas clandestinas.

Las mujeres que no descansan

Las Madres Buscadoras de Sonora son un colectivo que agrupa a más de mil 200 personas que buscan a sus familiares, desaparecidos en el estado.

Inició con Ceci Patricia Flores Armenta, quien busca a sus hijos: Alejandro, desaparecido en 2015. En mayo de 2019, hombres armados se llevaron a otros dos de sus hijos, Marco Antonio de 31 años, y Jesús Adrián, de 15. Días después, sicarios le regresaron al menor con vida.

A su misión se han unido cientos mujeres con hijos desaparecidos, que tenían miedo de internarse solas en el monte. Este colectivo es el que tiene mayores resultados.