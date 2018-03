Así han aceptado los gemelos a su nuevo papá

"Yo no se si es mi misión, pero quiero vivir libre. Estoy muy orgulloso de que mi familia sea una familia moderna: mis hijos están muy orgullosos de que ahora tengan dos padres y esta es mi realidad y no tengo por qué esconderme, al contrario”. Ricky Martin, cantante y actor

Ciudad de México

Al poco tiempo de que se confirmara la identidad del nuevo novio de Ricky Martin, el artista de origen sirio radicado en Londres Jwan Yosef, quedó claro que la suya era una relación seria y completamente consolidada debido en gran parte a la imagen de unidad familiar que ambos proyectaban junto a los dos hijos del cantante, primero en las redes sociales y más adelante en apariciones públicas.

SIN TAPUJOS

Precisamente de sus mellizos Matteo y Valentino y de cómo se han adaptado los pequeños a la presencia de una nueva figura paterna en su día a día ha hablado la estrella de la música en el marco de unas declaraciones con las que ha venido a repetir una vez más por qué considera crucial hablar sinceramente de su vida amorosa y privada.

“Yo quiero que el mundo vea que el amor puede con todo, que es más fuerte que el odio”, aseguró recurriendo a su teoría de que la transparencia es una herramienta clave en el proceso de normalización.

“No se si es mi misión, pero he nacido en esto. Es mi rollo y tengo la posibilidad de llegar a miles de personas con mi música, actuaciones o entrevistas y no me queda otra porque esto es normal”, afirma el cantante.

LEGALMENTE CASADO

El intérprete también hizo referencia a esa boda secreta que el mundo entero llevaba tiempo esperando y que finamente se produjo en la más estricta intimidad hace meses.

“Me he casado y estoy feliz. No fue en enero, fue un poquito antes. Hemos mantenido el secreto por aquello de vivirlo un poco de tiempo sólo para nosotros. Pero ni nos hemos ido de luna de miel todavía, porque estamos trabajando como locos”, apuntó.

En su caso, Ricky ya ha explicado que su esposo y él celebrarán un segundo enlace por todo lo alto, que de nuevo utilizará como excusa para demostrar que la suya no es una historia de amor distinta a la de cualquier otra pareja.

“Claro que estamos mejorando y dando pasos muy sólidos”, apuntó acerca de los avances que se tienen en la lucha contra la homofobia y la integración del colectivo LGBTQ+.

“Creo que cada día que pasa la gente entiende un poco más que el amor es amor y se manifiesta de mil maneras diferentes y no se puede juzgar. Pero al mismo tienes un país que elige un gobierno que no entiende que en nosotros lo que existe es sensibilidad y amor y que somos ciudadanos de provecho y empiezan otra vez a lastimarnos. Para ser más concreto, estoy hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. Y ahí es cuando tenemos que hablar y estar ante las cámaras y hacerle saber al mundo que lo único que queremos es amar, simplemente eso”.