Así fue la inesperada reunión de actrices de "Friends" en los Emmy

A pesar de que la reunión de "Friends" de HBO Max se ha pospuesto en dos ocasiones, la ceremonia de los Emmy 2020 ha logrado reunir a las actrices protagonista de la serie: Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow.

Durante la 72 edición de los galardones, celebrada aye domingo 20 de septiembre, el presentador Jimmy Kimmel conectó con Aniston por videollamada. La intérprete estaba nominada a mejor actriz principal en una serie dramática por "The Morning Show".

El conductor de la gala conectó con la actriz para asegurarse de que estaba lista antes de que entregasen el galardón en su categoría. Mientras saludaba a Aniston apareció Courteney Cox. "Vivimos juntas", aseguró la actriz que dio vida a Mónica.

"Somos compañeras de piso desde 1994", dijo Aniston, en referencia al año en que comenzó Friends. Justo en ese momento entró en escena Lisa Kudrow. Aunque no aparecieron más actores de Friends, junto a las intérpretes también estaba Jason Bateman.

Aniston competía contra Olivia Colman por "The Crown"; Jodie Comer por "Killing Eve"; Laura Linney por "Ozark"; Sandra Oh por "Killing Eve"; y Zendaya por "Euphoria". Fue esta última quien se hizo con el reconocimiento.

Aunque Aniston no se llevó el premio, "The Morning Show" sí se hizo con la estatuilla a mejor actor de reparto de drama para Billy Crudup. La ficción no ganó más reconocimientos, pero también optaba a mejor actor de reparto de drama para Mark Duplass; mejor dirección de drama para Mimi Leder; y mejor protagonista de drama para Steve Carell.

Estaba previsto que Aniston, Cox y Kudrow se reunieran con Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer para rodar un especial sin guión. La grabación iba a tener lugar el pasado mes de marzo, pero la pandemia por el coronavirus obligó a posponerla hasta agosto. Por el momento el proyecto ha quedado aplazado indefinidamente.