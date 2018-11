Así festejaron los famosos

Ciudad de México



Los famosos festejaron ayer por el Día de Acción de Gracias y muchos de ellos lo compartieron en redes sociales, sus fotos y pensamientos de gratitud.

Muchas celebridades han compartido en sus diversas redes sociales de qué manera celebraron el "Día de Acción de Gracias", que es uno de las celebraciones más esperadas en algunos países de América, en donde se expresa la gratitud por todo lo que se tiene en la vida, se reúne con los seres queridos y se disfruta de cocinar el clásico "pay de calabaza" o el pavo.

MADONNA

La reina del pop ha supone celebró este día con sus amigos que siempre la acompañan a todas sus giras musicales y eso lo hace evidente con un video en donde aparecen los rostros de cada uno de ellos, mismo donde colocó textualmente: "Eternamente agradecida por mis amigos que siempre están ahí para mí"; aunque anteriormente publicó una fotografía de sus hijos en donde expresó:

"Por lo que estoy más agradecida! Mis hijos que me han llevado por caminos y han abierto puertas que nunca imaginé que iban a pasar. Fama, fortuna y discos rotos que nunca podría igualar lo que atesoro y valoro más"

JUANES

El cantante Juanes compartió una imagen en donde esta tocando una guitarra en una cama en donde expresa:

"Agradezco por la música y por ustedes, los fans que siempre me acompañan"

MARK HAMILL

El actor ha publicado una imagen besando a su mascota y colocó un pie de foto:

"Estoy agradecido que las cosas no sean mucho peores"

RICARDO MONTANER

"Aquí donde vivo se celebra el día de acción de gracias, yo quiero agradecer a dios por ustedes".

(Agencias)

Sirven comida ¡gratis!

La cantante Gloria Estefan y su esposo el productor musical Emilio Estefan sirvieron ayer comida gratis a familias pobres por el Día de Acción de Gracias, gesto que realizan desde hace 11 años y que se ha convertido en una tradición denominada "Alimente a un amigo".

Los Estefan, afirman que lo hacen para regresar a la sociedad algo de las bendiciones que han tenido durante su exitosa carrera.

