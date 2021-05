Así es 'The Bad Batch', nueva serie de Star Wars

Rebeldes, problemáticos, violentos, explosivos... Así son los integrantes de The Bad Batch, el equipo de clone troopers protagonista de la nueva serie homónima del mundo de Star Wars, que estrena este 4 de mayo por Disney+. Si eres un fan warsie como nosotros, te contamos todo lo que debes saber sobre este show.

En julio del año pasado, los ejecutivos de Disney+ dieron luz verde a la serie animada Star Wars: The Bad Batch, una especie de secuela y spin-off de The Clone Wars, show desarrollado por Dave Filoni, uno de los pilares actuales del mundo warsie.

Los personajes que se verán en este nuevo show, aparecieron antes en la temporada final de The Clone Wars, donde tuvieron un arco argumental de cuatro episodios, sin embargo, la idea original de The Bad Batch es de George Lucas, quien siempre se imaginó a los protagonistas como un grupo especializado y avanzado de clones, aunque no precisamente unos héroes.

LAS GUERRAS CLON

Las Guerras Clon se extendieron por tres años entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes. Tienen ese nombre por el ejército de soldados clon utilizados por la República contra la armada de droides de batalla de la Confederación.

Elegido por los Sith, el reconocido asesino a sueldo Jango Fett (padre de Boba Fett) fue seleccionado como el modelo genético para el ejército clon, además de ser quien lo entrenó en el planeta Kamino, cuyos científicos eran expertos en clonación.

Lo anterior forma parte de la narrativa de Star Wars: Episodio II - El Ataque de los Clones, y sirve como base de la serie animada The Clone Wars.

EL EQUIPO

Pese a su puesto de escritor, director y productor de la serie live-action The Mandalorian, Dave Filon regresa a esta animación como supervisor y productor ejecutivo junto a Athena Portillo, de Lucasfilm; Brad Rau es el director supervisor, Jennifer Corbett la jefa de guionistas y Josh Rimes el productor general.

"La serie estará muy en la línea de 'The Clone Wars'. Será muy apegada a la visión de George Lucas respecto a contar historias épicas y llenas de aventuras emocionantes".

Dave Filoni, productor ejecutivo

LA HISTORIA

La Fuerza Clon 99, mejor conocido como "El Lote Malo" o "Defectuoso", es un grupo élite de clone troopers con mutaciones genéticas, especializados en misiones mercenarias desarrolladas tiempo después de las Guerras Clon.

EL FEELING

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, habló por primera vez del proyecto y mostró un primer teaser del mismo durante el Investor Day de Disney, en diciembre de 2020. La idea del show, de acuerdo con Kennedy, era entregar una historia con mucha más acción y adrenalina. Varios medios la compararon con la serie ochentera The A-Team.

LOS PERSONAJES

Al tratarse de un grupo de clones, todo el "lote malo" es doblado en inglés por el mismo actor: Dee Bradley Baker prestará su voz, con diferentes personalidades, para todos los miembros de la Fuerza Clon 99, compuesta por Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair, Echo y el Capitán Rex.

Tras su introducción en The Mandalorian, la actriz Ming-Na Wen regresará con la versión animada de su personaje Fennec Shand, una experta francotiradora y mercenaria.

Otros personajes importantes serán Saw Guerrera (Andrew Kishino), un combatiente con nexos con la Alianza Rebelde, y el temible Grand Moff Tarkin (Stephen Stanton), un oficial Imperial visto antes en la trilogía original de Star Wars (interpretado por Peter Cushing).

EL STREAMING

La serie estrena en exclusiva por Disney+ este 4 de mayo, en el llamado Star Wars Day (May The 4th), con un episodio especial de 70 minutos. El segundo capítulo llegará el 7 de mayo; el resto se estrenará uno por semana. Se planea que la primera temporada tenga al menos 14 episodios.

EL EXTRA

Cuando busques la serie warsie, no te vayas a equivocar y termines viendo The Bad Batch, un thriler distópico dirigido por Ana Lily Amirpour. Esta oda postapocalíptica plagada de caníbales y escenas bizarras, es protagonizada por Suki Waterhouse, Keanu Reeves, Jason Momoa, Jim Carrey y Diego Luna. La encuentras en Netflix.

EL TRÁILER

Publicado hace apenas cuatro semanas, el último avance de Star Wars: The Bad Batch, ya superó los 2.2 millones de visualizaciones en YouTube. Luego de que lo cheques, ahora sí estarás listo para el estreno de la serie, ¡que la Fuerza te acompañe!