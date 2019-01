Así entrena para ´Birds of Prey´

Los Ángeles, California.

Los fans aún están esperando para ver la primera imagen de Margot Robbie con el icónico maquillaje de Harley Quinn en Birds of Prey. Pero una nueva imagen ha revelado que la actriz ya entrena duro para el rodaje.

Robbie volverá a meterse en la piel de la desequilibrada Harley Quinn, como ya hizo en 2016 para Escuadrón Suicida. La imagen en cuestión viene de un usuario que la subió a la página Reddit, y muestra a la actriz entrenando con unos patines, uno de los objetos más utilizados por el personaje en los cómics y videojuegos.

SIN FECHA DE RODAJE

Por el momento no hay fecha de inicio del rodaje de Birds of Prey, la cual llegará a los cines en febrero de 2020, tan solo cuatro meses antes de la esperada Wonder Woman 1984- el film de Gal Gadot tenía previsto su estreno a finales de 2019, pero se ha retrasado hasta verano de 2020.

Dirigida por Cathy Yan con un guion de Christina Hodson (responsable del libreto de Bumblebee), Birds of Prey está protagonizada, además de por Margot Robbie, por Mary Elisabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez e Ewan McGregor.

Birds of Prey llegará a los cines el 7 de febrero de 2020.