Asfixia ´marketing´ político a votantes reynosenses

¿Si hoy fuera la elección para presidente municipal en Reynosa, por quién de las siguientes personas votaría?". ¿Si hoy fueran las eleciones a diputados federales por el Distrito 09 por quién votaría?". Preguntas en el sondeo telefónico

El primer mensaje que lanza el operador es para identificar el área en que se habita ya que en base a ello, continúa la encuesta, para lograrlo divide a Reynosa en varios sectores.

Luego al teclear un número de ubicación, surge la primer pregunta electoral:

"¿Si hoy fueran las eleciones a diputados federales por el distrito 09 por quién votaría?" y continúa enlistando a cuatro candidatos, correspondientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El usuario que recibe la llamada puede optar por presionar una tecla conforme a su respuesta en donde también se da la opción de "No me he decidido" u "otro partido", ya que, en la contienda del 6 de junio hay otros participantes que no se mencionan.

El periódico EL MAÑANA grabó una de estas llamadas a los potenciales electores.

PARA LAS ALCALDÍAS

Las campañas políticas para diputados federales arrancaron el pasado domingo, pero, para alcaldías en Tamaulipas el plazo inicia hasta el próximo 18 de abril.

Aún así en la misma llamada, también se pide a la población votar por alguno de los candidatos de los cuatro partidos anteriormente mencionados, dejando atrás al resto.

"Si hoy fuera la elección para presidente municipal en Reynosa, por quién de las siguientes personas votaría?", se escucha del operador, quien da los nombres de los candidatos registrados aún sin constancia del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).

En torno a la simpatía electoral, las respuestas también se limitan a solo 6 de los 10 partidos políticos que aparecerán en las boletas del próximo 6 de junio.

¿DELITO ELECTORAL?

Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales mantiene habilitado el número 800 833 7233 para quejas o denuncias previo a las elecciones.

En su página oficial consultada por EL MAÑANA, se expone que como delito se entiende: "Todas aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible".

Además se agrega que cualquier persona, funcionarios electoral, partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas o ministros de culto religioso pueden incurrir en ello, por lo que invitan a denunciar.

¿ES DELITO O NO ES DELITO?

