Asevera Trump que de no recibir presupuesto para el muro, será construido por militares

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente estadounidense Donald Trump dijo que si no recibe presupuesto para el muro fronterizo, este será construido por los militares.

La alternativa fue señalada por Trump de cara a su reunión con los líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y la legisladora Nancy Pelosi, para discutir el muro.

"Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar nuestro país, los militares construirán las secciones restantes del muro ¡Saben lo importante que es!", señaló en Twitter.

