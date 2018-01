Asesores de Trump lo ven ‘como un niño’ y le llaman ‘idiota’: Michael Wolff

Washington, D.C.

Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump, es el título del nuevo libro que salió a la venta adelantada este viernes, de la autoría del periodista Michael Wolff, quien retrata al presidente estadounidense como un tonto e incapacitado intelectualmente para dirigir a su nación.

El libro, que ya se convirtió en un best seller, es un polvorín de escándalos porque, por ejemplo, en voz del exprincipal asesor de estrategias políticas de la Casa Blanca, Steve Bannon, deja entrever que la campaña presidencial de Trump pudo haber cometido traición a Estados Unidos cuando integrantes de ésta se reunieron con emisarios rusos, quienes buscaban socavar las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en contra de la entonces candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Desde sus primeras páginas, el libro es de llamar la atención, ya que Wolff sostiene que Trump y su círculo más cercano de asesores y familiares, como su hija Ivanka, su hijo, Donald Trump Jr., y su yerno Jared Kushner, nunca pensaron que tendría oportunidad de ganar la presidencia de Estados Unidos.

“Conforme la campaña llegaba a su fin, Trump se volvía más sanguinario, su último objetivo después de todo no era ganar sino ser el hombre más famoso del mundo, como le confesó a su asistente personal Sam Nunberg”, escribe Wolff.

El autor anota que ya con la derrota en mente, antes de los comicios, Trump tenía pensado convertirse en una estrella de televisión de mayor alcance, o incluso crear su propia cadena de televisión.

“La mayoría de los candidatos presidenciales dedican toda su carrera, sus vidas, desde la adolescencia, a prepararse para el papel de primer mandatario. Subir en la escalera de funcionarios electos, perfeccionarse como representantes populares y prepararse para gobernar, es el objetivo de todos los que aspiran a ser presidente. Los cálculos de Trump, conscientemente fueron diferentes. El candidato y sus principales asistentes creían que podían obtener todos los beneficios de la presidencia sin tener que prepararse para ello, sin cambiar su comportamiento ni su punto de vista sobre la política internacional”, sostiene Wolff.

Con más de 200 entrevistas a funcionarios de la Casa Blanca y luego de haber pasado más de un año visitando frecuentemente la mansión presidencial desde que Trump ganó la presidencia, como lo sostiene el periodista y autor del controvertido libro, la descripción del nuevo presidente de Estados Unidos es casi ridícula.

“Las decisiones que tomó Trump y sus principales asesores durante los primeros meses sentaron las bases para el caos y el mal funcionamiento que ha persistido a lo largo de su primer año en la presidencia”, afirma el autor.

La obra del periodista, a quien la Casa Blanca describió como un autor sin importancia que escribió un libro de “absoluta ficción”, establece que entre los amigos multimillonarios de Trump el comentario común es que el nuevo presidente “es un ignorante”, “un imbécil” y que “está incapacitado intelectualmente” para dirigir el destino político y económico de su país.

AGOTADO. El establecimiento Krameebooks and Afterwords Cafe en Dupont Circle, Washington, colocó un cartel advirtiendo que se agotó el libro a pocas horas de salir a la venta.

Las luchas de poder en la Casa Blanca durante los primeros meses de la presidencia de Trump fueron una constante, por la falta de experiencia y por la ignorancia del titular del Poder Ejecutivo en esos menesteres.

Unas de las primeras pugnas entre Trump y sus asesores fue su insistencia en alistar a su hija Ivanka y a su yerno entre el equipo de asesores de mayor rango para temas de política nacional y exterior.

“Aparentemente nadie se lo está diciendo, pero no puede, simplemente no puede reclutar a sus hijos como funcionarios”, cita Wolff a Ann Coulter, una de las consejeras más allegadas al mandatario.

Rupert Murdoch, un multimillonario empresario y amigo por muchos años de Trump, fue uno de los principales asesores externos con quien el nuevo presidente hablaba por teléfono de manera frecuente.

En una de esas conversaciones telefónicas con Trump, los dos hablaron del tema de la emisión de visas a extranjeros profesionales para ejercer empleos específicos en compañías altamente calificadas.

Trump presuntamente le comentó a su amigo su intención de reducir o anular este tipo de visados, a lo que el multimillonario empresario se opuso y le expuso sus razones por las cuales lo hacía.

“¡Qué puto idiota!”, fue el comentario que hizo Murdoch al concluir la plática telefónica con el presidente, de acuerdo con lo que cita Wolff en su libro, cuya venta estaba originalmente calendarizada para el próximo martes 9.

El miércoles pasado cuando comenzaron a salir los primeros extractos del libro con declaraciones de Bannon, el mandatario estadounidense estalló en furia y por medio de un comunicado de prensa buscó desmentir a quien fuera su principal asesor de política y jefe de su campaña presidencial, al asegurar que ni hablaba con él y que además de haber perdido la razón, aparte de que nunca tuvo influencia en la Casa Blanca.

El jueves pasado los abogados del presidente enviaron una carta a la casa editorial que publicó el libro, Holt, Henry & Company Inc., en la que amenazaban con interponer una demanda a menos de que detuvieran la venta de la obra.

La editorial hizo caso omiso de la amenaza presidencial y en respuesta adelantó parcialmente la venta del libro de Wolff, que comenzó a venderse a partir de este viernes 5 en todo Estados Unidos.

En las librerías, por lo menos las de la capital estadunidense, el libro de Wolff se agotó de inmediato. Los libreros sólo vendieron ejemplares que habían sido reservados previamente.

Bannon, de acuerdo con las citas que de él recoge Wolff en su libro, tras ser despedido por Trump, en agosto del año pasado, ahora pone en tela de juicio la legalidad de las reuniones que sostuvieron asesores de la campaña de Trump con emisarios rusos.

A uno de aquéllos, Donald Trump Jr., en el libro Bannon lo colocó como un funcionario que, al reunirse con los rusos para obtener información negativa y perjudicial de Clinton, pudo haber cometido “traición” a Estados Unidos o cometer un acto “antipatriótico”.

El libro de Wolff, de acuerdo con algunos expertos y abogados constitucionalistas, podría servir como pista para profundizar la investigación que lleva a cabo el fiscal independiente del Departamento de Justicia, Robert Mueller, para determinar si la campaña de Trump se coludió con los rusos para manipular el resultado de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016.

“Trump no tiene la capacidad intelectual”, “actúa como un niño”, “se la pasa con videojuegos”, “no lee”, son sólo algunas de las citas que Wolf retoma de varios funcionarios de la Casa Blanca para pintar de carne y hueso en su libro al actual presidente de Estados Unidos.

ARRASA. Tan pronto se abrió la librería en Peotone, Illinois, comenzó a venderse el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, que se convirtió en best seller.