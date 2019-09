Asesora a los adversarios ministro en retiro: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que presuntamente el ministro en retiro José Ramón Cossío asesora a sus adversarios para presentar amparos y evitar que se construya el Aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.

"Tengo información y ojalá y se aclare, que no sea cierto, yo no tengo sistema de espionaje... pero la gente me informa y me dicen qué hay un exministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes promueven los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el Gobierno y que son 16 despachos de abogados".

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que esa presunta acción si no es ilegal, si es ilegítima porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades.

"Puede ser que no firme nada, pero si coordina y asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro".

En ese contexto, el Presidente dijo que aunque se trata de información relacionada con seguridad nacional, ha ordenado que los contratos del aeropuerto de Santa Lucía sean transparentes ante el sabotaje legal de sus adversarios.

RECHAZO DE COSSíO

El exministro José Ramón Cossío negó que asesore a grupos opositores a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, como lo informó el Presidente esta mañana de miércoles.

"No tengo ninguna vinculación con estas personas, en términos profesionales o de asesorías", dijo el otrora miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Cossío aclaró que el único comentario que ha realizado sobre Santa Lucía fue en una entrevista de radio.

"Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos.

"Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente", escribió posteriormente Cossío en su cuenta de Twitter.