Asesinato de Javier Valdez, relacionado con su actividad periodística

Cae presunto asesino del periodista Javier Valdez

Se presume que el homicidio de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Río Doce, se encuentra vinculado con los diversos trabajos de investigación periodística en los que cubría asuntos como narcotráfico y delincuencia organizada", afirmó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

El funcionario dio a conocer esta mañana que el análisis de la información en la investigación permitió la captura de Heriberto "N", presunto homicida del periodista sinaloense, en la colonia Pedregal de Santa Julia, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

"Cabe señalar que se cuenta con otras órdenes de aprehensión libradas por un juez federal competente en el estado de Sinaloa, vinculadas con este caso", señaló Sales en conferencia de prensa.

En la Secretaría de Gobernación, Sales Heredia afirmó que el corroborar la identidad, Heriberto "N" fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente en Culiacán, Sinaloa, a fin de que se determine su situación jurídica a la brevedad.

Dijo que en el operativo para la captura del presunto homicida no fue necesario el uso de la fuerza.

El mando reiteró el compromiso del gobierno federal con la libertad de expresión, la libertad de prensa y señaló que aquellos que no respeten esos principios y cometan delitos de esta índole, no permanecerán impunes".

Heriberto Picos Barraza, de 26 años, alias 'El Koala', presunto partícipe en el crimen del periodista sinaloense.