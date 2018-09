Asesinaron a joven golfista en Estados Unidos

Iowa, Estados Unidos.

La policía dijo que el cadáver de Barquin Arozamena fue encontrado en un campo de golf de Ames, Iowa, y que se había detenido a un joven de 22 años identificado como Collin Daniel Richards que fue acusado de su asesinato.

La golfista, quien también tenía 22 años, estudiaba en la Universidad Estatal de Iowa y había sido elegida la Deportista del Año en ese estado.



La Policía intervino el lunes por la mañana al recibir una llamada en la que se informó que en el campo Coldwater Golf Links habían encontrado una bolsa de golf sin dueño. Se investigó y se halló no muy lejos el cadáver de la jugadora.



No trascendieron detalles de cómo murió Barquin Arozamena ni de si conocía a Richards.



La española estudiaba ingeniería civil al tiempo que continuaba su prometedora carrera como golfista amateur.



"Tenía un gran futuro", afirmó la presidenta de la universidad Wendy Wintersteen en Twitter.



Esperan autopsia



La familia de la joven jugadora de golf Celia Barquín permanece en España, en contacto con las autoridades españolas en Washington y con los investigadores, y está a la espera de lo que determine la autopsia de cara a la repatriación del cuerpo.



El hermano de la joven, Andrés Barquín, ha explicado que están en contacto con las autoridades españolas en Washington y con las autoridades policiales de Iowa.



"Estamos siguiendo el procedimiento paso a paso", ha dicho el hermano de la joven, que ha añadido que se hará la autopsia y que, cuando se termine, esperan tener más información y saber cuándo se puede repatriar el cuerpo.



En principio, la familia cree que no se desplazará a Estados Unidos y está a la espera de lo que marquen las autoridades.