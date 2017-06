Asesinan en asalto a hermano de JC Chávez

Culiacán, Sin.

Rafael Chávez, hermano del tricampeón mundial de box, Julio César Chávez, fue asaltado en su domicilio y asesinado a balazos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el también expugilista fue ultimado la noche del domingo cuando dos personas ingresaron a su casa para robarlo.

El Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, explicó que el asesinato ocurrió en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, después de que los familiares de Chávez no quisieron darle más dinero a los asaltantes.

“Entran dos sujetos por la parte de atrás del domicilio, un de ellos portando arma de fuego, somete a estas personas, les piden dinero, se les entrega una cantidad a la cual se les exige más dinero.

“En ese momento inicia una discusión o forcejeo y se dispara en varias ocasiones, privando de la vida a una persona, en este caso al señor Rafael Chávez González en la recámara de su domicilio retirándose del lugar”, detalló.

El funcionario indicó que los ladrones se llevaron un teléfono celular, mientras en el sitio se encontraron cinco casquillos y dos balas, así como un charco de sangre y una pisada.

El fallecimiento se dio a conocer primero por Omar Chávez Carrasco, su sobrino, a través de su cuenta de Instagram, haciendo un llamado a las autoridades que se haga justicia.

“Es increíble ésto, acaban de asesinar a mi tío ‘Borrego’ y como no quiso darles el dinero lo mataron.

“Es increíble como la gente le puede quita la vida a alguien que tiene hijos y madre, esposa, sin saber el dolor y daño que provocarán así de fácil. No lo puedo creer, espero y se haga justicia”, señaló Chávez Carrasco.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en Sinaloa suman 849 casos de asesinatos registrados, 40 de ellos son sobre mujeres.

Según los indicios consignados en la carpeta de investigación, Rafael, de 54 años de edad, exboxeador y actual administrador de un centro de rehabilitación para adictos a las drogas y al alcohol, recibió varios disparos, al forcejear con uno de los asaltantes.

REACCIONA

EXCAMPEóN

El excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez afirmó que ya denunció el asesinato de su hermano Rafael Chávez y que, ante la inacción oficial, actuará por su cuenta para esclarecer el crimen.

En declaraciones a reporteros en la funeraria donde velan los restos de su familiar en Culiacán, señaló que hasta el momento no ha sido contactado por el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

“No he hablado con el Gobernador, no he recibido ninguna llamada de parte del Gobierno, se han hecho pendejos, no sé que está pasando”, manifestó.

Chávez sostuvo que en el asalto participaron tres jóvenes, uno de los cuales se quedó afuera del domicilio de su hermano y los otros entraron.

“Las denuncias ya están, ayer (domingo) se hizo toda la averiguación y todo y se han hecho pendejos, entonces voy a tener que actuar por mi propia cuenta.

“Vamos a tratar de que ésto se esclarezca, yo les prometo que ésto no va a quedar impune, es más no lo juro, chingo mi madre”, aseveró.

El expugilista denunció además que el FBI de Estados Unidos lo alertó sobre una amenaza de secuestro en Tijuana, de la cual puso en conocimiento al Gobierno de Baja California.

“Recibí una amenaza de secuestro y le he pedido a las autoridades de Tijuana y se han hecho pendejos y no se lo que están esperando la verdad.