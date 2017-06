Asesinan a "reina infantil" y a su padre

SILAO, Gto.- La niña Maritza Paloma, de 3 años de edad, y su padre, murieron baleados por un grupo armado que irrumpió en su domicilio, y su madre resultó con lesiones graves, en la colonia Los Espárragos, de la que es vecino el presidente municipal, Juan Antonio Morales Maciel.

Maritza Paloma había sido propuesta por los colonos como candidata a "Reina Infantil" de las fiestas de Santiago Apóstol, que se celebran en julio en esta ciudad, por lo que se le había visto cerca del alcalde en actividades públicas.

Este martes alrededor de las 17:00 horas varios sujetos con armas de fuego entraron a la casa en la que sus padres rentaban un cuarto y comenzaron a disparar a los tres integrantes de la familia; la niña quedó sin vida en el piso, a escasa distancia de la cama en la que minutos antes había jugado con su oso de peluche.

Su padre Ernesto García Rodríguez, de 26 años de edad, y su madre Ana Nayeli González Olmos, de 24 años, fueron trasladados a un hospital. El hombre murió horas después en el Hospital General cuando recibía atención médica.

De acuerdo a testigos los agresores llegaron a bordo de un vehículo negro a la esquina de Feliciano Peña y Venustiano Carranza de la colonia Los Espárragos y detrás de ellos varios sujetos a bordo de motocicletas.

Vecinos de la zona y familiares de las víctimas salieron a la calle al escuchar los disparos y consternados por los hechos se trasladaron a la casa del presidente municipal con reproches por lo ocurrido.

"A mi niña me la mataron, ¿por qué presidente?, usted es de nuestra propia colonia, no tenían por qué, nosotros somos gente que vive al día, no tenían por qué", expresó Andrea, tía de Maritza Paloma.

La tía le recordó que él conocía a la pequeña fallecida, luego de que hace unos días asistió al corte del listón con el que se inauguró un centro de desarrollo comunitario.

El alcalde abrazó a la mujer, guardó silencio y más adelante dijo que tendrá que esperar a que las autoridades competentes hagan las investigaciones.

Esta mañana, el presidente municipal se dijo consternado por la muerte de la niña y solidario con la familia; asimismo, planteó una postura firme para que haya justicia.

La Procuraduría de Justicia del Estado informó que antes del mediodía proporcionará detalles sobre los hechos en la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato.