Asesinan a tiros a mujer en hotel

Monterrey, México.

Aparentemente, la víctima, de unos 40 años, sufrió un paro respiratorio minutos después de ingresar al Hospital Universitario.



De acuerdo con las autoridades, la mujer sufrió una herida por arma de fuego en su mano izquierda y otra en la clavícula del mismo lado.



Sin embargo, no se estableció si el infarto que sufrió fue a consecuencia de las heridas que le provocaron, ya que cuando los socorristas la trasladaban en la ambulancia al hospital iba estable.



Alrededor de las 23:00 horas del sábado, la mujer fue atacada a balazos cuando se encontraba en la recepción del Hotel Amado Nervo, ubicado en Amado Nervo, entre Reforma y Colón, en el Centro de la Ciudad.



En el ataque a balazos, Arturo Arellano Martínez, de 40 años, quien acompañaba a la mujer, también resultó lesionado, pero se dijo que las lesiones que presentaba eran por caída, y no se estableció si presentaba una lesión de bala.



Uniformados de la Policía de Monterrey, quienes fueron los primeros en llegar al lugar, acordonaron en el área y prohibieron la entrada y salida del hotel hasta la llegada de los agentes de la Policía Ministerial.



Agentes del Grupo de Homicidios interrogaron a los testigos y empleados del bar, quienes coincidieron que llegó un hombre y les disparó a la pareja cuando se encontraban en la recepción.



Trascendió que se trató de un cobro de piso en el lugar, pero no se estableció por qué la pareja fue lesionada por el delincuente.



Peritos de la Procuraduría de Justicia estatal recolectaron en el lugar al menos cuatro casquillos, del que no se informó qué calibre eran.