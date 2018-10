Asesinan a hombre afuera de un bar en Nuevo León

Monterrey, México.

Frente al negocio quedó el cadáver de un hombre que no fue identificado, y que de acuerdo con fuentes policiacas era escolta de uno de los heridos.



Las dos personas heridas fueron llevadas en un vehículo particular al Hospital Zambrano Hellion.



Los hechos fueron reportados alrededor de las 3:15 horas en el bar Strana, ubicado en Río Caura y Calzada Del Valle, en la Colonia del Valle.



Socorristas de Protección Civil municipal revisaron al escolta, quien quedó tendido frente al bar y junto a puesto de comida, y ya no le detectaron signos de vida.



Tras confirmarse la muerte del hombre, policías municipales acordonaron la calle Río Caura, donde fueron encontrados cuatro casquillos percutidos, de los que no se informó el tipo de calibre.



Posteriormente los policías cerraron la vialidad en la Calzada del Valle, en el sentido al oriente, y acordonaron también parte del camellón central.



Las autoridades no informaron si al momento del ataque aún había personas dentro del bar.