Asesinan en su casa al rapero Pop Smoke

El joven rapero estadunidense Pop Smoke, conocido por sencillos como Welcome to the Party y Dior, fue asesinado la madrugada de este miércoles en su casa de Hollywood Hills, California, confirmaron funcionarios policiales al diario Los Angeles Times.

Fuentes policiacas informaron a TMZ que Smoke, de 20 años, fue atacado a balazos por dos hombres enmascarados, que irrumpieron en su residencia alrededor de las 4:30 de la madrugada. Fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai, en West Hollywood, donde los doctores lo declararon muerto.

En julio pasado, el rapero lanzó su primer mixtape Welcome to the Woo", y a partir de entonces colaboró con artistas como Nicki Minaj y Travis Scott; su segundo mixtape, Meet the Woo 2", lo publicó este mes, con lo que debutó en el número siete en la lista de Top 200 de Billboard.

El artista tenía previsto comenzar el 2 de marzo próximo una gira estadunidense de un mes de duración y en abril actuar en Inglaterra, dejando atrás lo ocurrido en octubre del año pasado, cuando fue uno de los cinco raperos de Nueva York, que la policía impidió que actuaran en el Festival del Hip-Hop Rolling Loud, en Queens. Los oficiales aseguraron que los cantantes habían estado vinculados "a actos recientes de violencia en toda la ciudad", pero no especificaron ningún comportamiento criminal.

En enero, Pop Smoke fue arrestado en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, horas antes de actuar en un concierto, bajo el cargo de conducir un vehículo robado por carreteras estatales. El auto era un Rolls-Royce negro de 2019, valuado en 375 mil dólares, que había tomado prestado para un video musical en California, de acuerdo con una denuncia y autoridades locales.

Investigadores reportaron a The New York Times, que el vehículo fue encontrado estacionado afuera de la casa de la madre de Pop Smoke, en Brooklyn, con una placa diferente. El rapero, que acababa de llegar a Nueva York procedente de la Semana de la Moda de París, se declaró inocente y fue liberado el mismo día, tras pagar una fianza de 250 mil dólares. En una entrevista que le hicieron la semana pasada en Power 105.1, negó el cargo, calificando el incidente como una "tontería".