Asesinan al regidor de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez

A las 16:40 el también presidente de la Comisión de Seguridad del cabildo recibió varios disparos mientras se encontraba en el estacionamiento de un comercio ubicado en el callejón Libertad, esquina con la calle Lázaro Cárdenas, a unos cuantos pasos de las oficinas de la presidencia municipal.



De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), los responsables del asesinato huyeron en un automóvil Honda CRV modelo 1990. No hubo detenidos y los hechos no fueron registrados por las cámaras C4, dado que no tienen alcance en dicha zona.



La alcaldesa morenista --en abierto enfrentamiento con el gobernador Jaime Bonilla, quien la acusa de ser la responsable de la inseguridad en Tecate, con 40 homicidios dolosos en lo que va del año-- lamentó los hechos en un comunicado difundido minutos después del crimen.