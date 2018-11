Asesinan a mujer frente a su hija en Nuevo León

Monterrey, México.

Hasta anoche las autoridades no habían establecido el móvil del homicidio.



En el lugar trascendió que la Policía investigaba un supuesto asalto al negocio de la ahora occisa, quien fue identificada como Gloria Esther Velázquez Serrato, de 41 años.



Sin embargo, los familiares de la comerciante comentaron que no creían que el crimen fuera por un asalto, porque aparentemente no faltaba nada en el negocio.



Trascendió que fueron al menos dos delincuentes los que llegaron a la farmacia y uno de ellos le disparó a la víctima.



Alrededor de las 20:50 horas se reportó que una mujer había sido baleada dentro del negocio "Golondrinas", ubicado en la calle Golondrinas, entre Águila y Colibrí, donde se ofrecen servicios de farmacia, laboratorio y consultorio.



Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron a la lesionada.



Los rescatistas y el médico que estaba en el consultorio determinaron que la comerciante ya había fallecido.



Elementos de las policías municipal, Ministerial y Militar acudieron al lugar, al igual que uniformados de Fuerza Civil. Una fuente policiaca comentó que, de acuerdo con las investigaciones, Velázquez Serrato era la propietaria de la farmacia y consultorio, y además tenía su domicilio en la parte posterior del local.



La víctima atendía a los clientes detrás de un mostrador en el primer piso, y en la planta alta estaba un médico atendiendo el consultorio.



El informante indicó que momentos antes del crimen, el esposo de la comerciante llegó a la farmacia, dejó a su hija de 9 años y se retiró.



Minutos después el médico le llamó al hombre para avisarle que había escuchado un grito y un disparo, y al bajar hacia la farmacia encontró a Velázquez Serrato herida detrás del mostrador. Tras la agresión contra su madre, la niña salió y corrió a refugiarse a una ferretería aledaña.



La Policía investigaba si el homicidio se cometió durante un asalto, pero familiares de la mujer creen que se trató de un ataque directo.



Sin embargo dijeron que no estaban enterados de que ella hubiera recibido alguna amenaza.



"No faltaba nada de dinero ni pertenencias, no creemos que haya sido asalto porque le dispararon directo a la cabeza", dijo el familiar.



"Ella estaba acompañada de su hija de 9 años".



Trascendió que el negocio tiene cámaras de seguridad, las que son revisadas por la Ministerial.