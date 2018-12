Asesinan a hombre en Monterrey

Monterrey, México.

Cerca de las 21:00 horas fue reportado el atentado contra la víctima, quien no había sido identificada.



En el cruce de Las Villitas, entre Puerto Salinas Cruz y Acapulco, fueron reportados los hechos.



Presuntamente hombres armados dispararon desde un auto del que no se dieron características y luego escaparon hacia la Avenida Pablo Livas.



La víctima, de entre 25 y 30 años, recibió al menos tres disparos, uno de estos en el abdomen, otro en la parte interior del muslo de la pierna derecha y otro en la parte baja trasera de la pierna derecha.



Pese a que el hombre fue atendido con vida por paramédicos de la Cruz Roja, dijo una fuente allegada al caso, al llegar al Hospital Universitario fue declarado sin signos vitales.



El occiso vestía camisa negra estampada, pantalón de mezclilla azul, zapatos industriales y llevaba puesta una gorra blanca.



Era de cabello negro, delgado y de una estatura aproximada a 1.70 metros.



No se informó si la víctima tenía su domicilio en esa zona ni se tenía establecido el móvil de la ejecución.