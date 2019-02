Asesinan a golpes a un hombre en Ecatepec

Cd. de México.

El cadáver de un hombre, que fue asesinado a golpes, fue hallado esta mañana en la Colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec.



Cerca de las 9:00 horas, pobladores reportaron un cuerpo en un tiradero de basura, sobre el camino de Tepelhuitl, por lo que policías de ese Municipio y de Tecámac acudieron.



Después de resolver que serían las autoridades de Tecámac quienes se encargarían del asunto, paramédicos de Protección Civil llegaron y confirmaron que no presentaba signos vitales.



La víctima, que no fue reconocida como habitante de la zona, tenía un golpe visible en la cabeza y fue llevada como no identificada al Servicio Médico Forense.