Asesinan a golpes a mujer en Nuevo León

Monterrey, México.

De acuerdo a los primeros informes, los delincuentes utilizaron bates o barrotes para agredirlos, sobre todo en la cabeza.



Una fuente allegada al caso dijo que la Fiscalía investiga una probable privación ilegal de una tercera persona que iba con las víctimas.



El ataque fue cerca de las 21:40 horas en la calle Verona, en su cruce con la Avenida Portal de San Francisco.



Ese lugar y otras calles del sector no tienen luz mercurial, por lo que los agresores aprovecharon esas condiciones para actuar.



Presuntamente, la pareja y un tercer acompañante iban en un auto Versa color gris con placas RUZ 2731, del cual fueron bajados a la fuerza y el vehículo quedó abandonado en el lugar.



Vecinos indicaron a policías municipales que escucharon golpes, pero no vieron cómo se llevó a cabo la agresión.



El informante explicó que llegaron policías y vieron a la pareja tirada en la banqueta norte de la calle Verona.



Según la información que dieron vecinos, las víctimas viven en esa colonia, pero no en esa calle.



El hombre que vestía playera roja, short café y tenis blancos, estaba inconsciente y tenía golpes en la cabeza.



La mujer no tenía signos de vida cuando fue revisada por elementos de Protección Civil de Escobedo.



Trascendió que vestía blusa blanca con rayas azules y un short de mezclilla blanco y tenis color azul.



Ella, de acuerdo a la fuente, tenía destrozada la cabeza a golpes.



Esta madrugada, se dijo que el lesionado era reportado muy grave en el Hospital Universitario.



Hasta esta mañana no sé habían proporcionado los nombres de las víctimas.