Asesinan a defensor del agua en BC

Baja California Norte

El pasado 31 de agosto, Grupo REFORMA publicó una entrevista de Adams, en la que reclamó por la falta de agua en su comunidad y cómo esto podría impactar a la etnia Kumiay, al grado de desaparecerla.

"Todo esto (sembradíos de árboles frutales) desapareció por falta de agua, porque no tenemos suficiente agua, no tenemos un permiso para la extracción, quisiéramos que se nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua", señaló en ese entonces Adams. "Esos títulos (de agua) deberían ser para la comunidad indígena antes que para las empresas y las personas que tienen el poder adquisitivo solo por tenerlas", destacó, "eso pone en peligro la cultura, a esta comunidad". Un familiar de la víctima comentó a Grupo REFORMA que supo por testigos que alrededor de las 19:00 horas local (21:00 horas del centro de México) dos camionetas con vidrios polarizados llegaron hasta la casa donde residía Adams, ubicada en la zona Centro, a unas cuadras del Palacio Municipal, y de estas descendieron agresores que asesinaron a Adams. "Fuimos a la casa y batallamos para que las autoridades nos dieran información", contó el familiar, "él vivía con su tío y él fue el que nos confirmó que se trataba de Óscar". Apenas hace un año, el activista se mudó a la ciudad de Tecate ante la falta de oportunidades económicas para subsistir en su tierra, la comunidad de Juntas de Nejí, al noreste de Baja California, a unos 100 kilómetros del municipio fronterizo de Tecate.

"Él (Adams) estaba muy preocupado por todas las problemáticas en torno a la etnia", platicó su familiar, "decía que había mucha impunidad en todo, sobre la comunidad y las injusticias que había, incluyendo a la ciudad de Tecate, con la inseguridad, (pero) esto no nos lo esperábamos, no supimos ni cómo reaccionar, él tenía años siendo activista". "No comentó nada de amenazas, pero en sus redes sociales sí había gente que le 'tiraba', pero ¿cómo saber si por un comentario de esos haya pasado esto?", cuestionó. En su última publicación de la tarde de este jueves en redes sociales, Adams hizo un llamado a la lucha social. "Manifiesta tu preocupación por el agua y las desapariciones, por las comunidades indígenas", la frase está acompañada de un letrero que dice 'buscando lluvia en el desierto´". Activistas de Baja California compartieron la noticia de la muerte de Adams y subrayaron su lucha en favor de los pueblos originarios.

"Les compartimos la lamentable noticia que nuestro compañero Óscar Eyraud Adams , originario de la comunidad Kumiay, luchador social por los derechos de los pueblos originarios y solidario en luchas nacionales, quien mantenía actualmente sus acciones enfocadas en defensa del agua y territorio, ha sido asesinado", escribió Diana Aranguré, activista de Mexicali. "Óscar estaba dispuesto a luchar en busca de la autodeterminación de la comunidad Kumiay, y el uso de concesiones de agua que les había negado la Conagua", continuó, "la lucha por la defensa de agua y el territorio nos ha arrancado a compañeros porque nos quieren callar sembrando terror". Óscar Eyraud Adams es familiar de la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra. En entrevista con Grupo REFORMA, el activista aseguró que no tenía comunicación con ella, y siempre optó por ser luchador social. La Fiscalía General del Estado, la Alcaldía de Tecate y la Guardia Estatal confirmaron el asesinato de una persona alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, pero no identificaron a la víctima.