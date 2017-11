Asesina inquilino a rentero de casa

Monterrey, México (03 noviembre 2017).- El dueño de una casa fue asesinado ayer a golpes y como principal sospechoso la Policía buscaba a un hombre al que le rentaba un cuarto, en Guadalupe.



La víctima fue identificada como Francisco Javier Pe- ña Ochoa, de 55 años, quien presentaba golpes en el rostro y una herida en la cabeza.



Los hechos fueron reportados poco antes de las 15:00 horas de ayer, en una casa ubicada sobre la calle Lirio en su cruce con Nochebuena, en la Colonia Rafael Ramírez.



Servando Peña Reyes, de 31 años, hijo de la víctima, fue quien hizo el hallazgo al acudir a buscar a su papá.



Peña Reyes dijo que en la entrada del domicilio encontró la gorra de su papá, la cual tenía manchas de sangre, lo que llamó su atención, además de que la puerta principal estaba abierta.



El hombre le gritó a su padre, pero al no obtener respuesta alguna, subió a la segunda planta y en una de las recámaras lo encontró tirado con sangre en el rostro, la cabeza y ambos brazos.



Uniformados de la Policía de Guadalupe llegaron al reporte de auxilio y confirmaron que Peña Ochoa ya no presentaba signos vitales.



Se presumió que el presunto asesino fue el hombre, quien rentaba el cuarto, con quien la víctima ya había tenido problemas.



Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial llegaron al lugar para interrogar a los vecinos del sector.



Los peritos de la Procuraduría de Justicia estatal recolectaron las evidencias del crimen en los alrededores del domicilio.



Hasta anoche el sospechoso no había sido localizado por los agentes.



Después de que el delegado del Ministerio Público de Homicidios dio fe de los hechos, el cuerpo de la víctima fue llevado al anfiteatro del Hospital Universitario por personal del Servicio Médico Forense.