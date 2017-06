Aseguran que CR7 se va del Madrid

Madrid, España.- Según reporta el diario Marca, el delantero Cristiano Ronaldo ya le dijo a sus compañeros de Portugal que se va del Real Madrid.



"Me voy del Madrid, lo tengo decidido. No hay marcha atrás", les habría comentado.



Tras ser acusado de fraude por parte de Hacienda Española, el cuatro veces Balón de Oro y en una ocasión The Best de FIFA se encuentra molesto y triste por la forma en que se le está tratando.



Ronaldo está concentrado con Portugal para la Copa Confederaciones, la cual inician ante México el domingo.



El Real Madrid, por su parte, esperará un par de semanas para que se le baje el coraje al jugador y poder llegar a un acuerdo, pero que si su intención de irse es definitiva no lo retendrán.



Eso sí, le pondrán precio alto. Hace unos días surgió que equipos de Inglaterra, Francia y China querían al portugués y que estarían dispuestos a pagar hasta 180 millones de euros por él.