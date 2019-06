Aseguran que Nicolás Maduro vendió oro a África

Cd. de México.

El Gobierno de Nicolás Maduro vendió reservas de oro de Venezuela en una operación secreta en África, evadiendo las sanciones de Estados Unidos, informó el diario The Wall Street Journal.



Al menos 7.4 toneladas de oro en lingotes con valor de 300 millones de dólares fueron trasladados desde Venezuela a Uganda en dos vuelos a principios de marzo, según funcionarios venezolanos y ugandeses citados por el diario.



El oro habría llegado a bordo de un avión ruso al aeropuerto internacional de Entebbe, según el vocero de la Policía nacional de Uganda, Fred Enanga.



De acuerdo con un policía que revisó la documentación, el contenido de la carga eran lingotes, algunos con etiquetas que los identificaban como procedentes del Banco Central de Venezuela.



Los registros de los vuelos lograron identificar que los aviones partieron de Caracas, la capital venezolana.



El oro que llegó a Entebbe pasó a través de la firma African Gold Refinery Ltd. (AGR), en un complejo a unos 500 metros de la antigua pista antes de ser enviado en otro vuelo hacia un nuevo destino en Medio Oriente, según informes de la Policía local.



Parte del oro que procesó la refinería ugandesa era procedente de la parte oriental del Congo, presuntamente contrabandeado, y otras naciones africanas.



Por su parte, la firma aseguró que no han procesado oro contrabandeado o proveniente de zonas de conflicto y se negó a comentar sobre los envíos registrados en marzo.



Cherry Anne Decdac, gerente general de AGR, aseguró que la firma acordó en una reunión el pasado 26 de marzo que no aceptarían transacciones relacionadas con Venezuela.



AGR ha procesado y exportado más de 38 toneladas de oro desde que comenzó sus operaciones en 2015, permitiendo que el mineral se convirtiera en 2018 como el principal bien de exportación de Uganda.



Los envíos del mineral exponen los vínculos de la economía clandestina que Estados Unidos y otras naciones sospechaban del Gobierno de Maduro, en un intento, aseguran, por aferrarse al poder.



Desde que en enero Estados Unidos reconoció al líder opositor Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela ha aplicado sanciones financieras y de otra índole contra funcionarios de Maduro, además de amenazas para imponer penas contra aquellos que hacen negocios con su Gobierno.



El pasado 1 de noviembre la Casa Blanca anunció sanciones destinadas a detener las ventas de oro de Venezuela.



Desde entonces, varias docenas de toneladas han sido retiradas del banco central y exportadas en secreto, según legisladores y personal del banco citados por el diario.



Cabe mencionar que el oro es casi imposible de rastrear hasta su origen una vez refinado, por lo que es visto por las Naciones Unidas como el principal mineral financiador de los movimientos armados en el este del Congo.