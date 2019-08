Aseguran que Liam cayó en las drogas tras ruptura

Cd. de México.- Liam Hemsworth se encuentra inmerso en una espiral de alcohol y drogas que no puede detener, fuentes contaron a TMZ.

De acuerdo con los informantes, la pelea con el abuso de sustancias de Miley Cyrus fue un factor decisivo en su separación de Hemsworth, aunque de momento no tiene planes de solicitarle el divorcio.

Amigos de la estrella de Los Juegos del Hambre han dicho que la cantante está usando las acusaciones de drogas y alcohol para encubrir que le fue infiel a su ex pareja.

"Este es otro intento de Miley de distraer de su infidelidad y su reciente y escandaloso comportamiento público", dijo la fuente de Hemsworth.

El famoso fue visto en estado depresivo en Australia, acompañado de su hermano, el también actor Chris Hemsworth, así como a la esposa de éste, la española Elsa Pataky, y sus tres sobrinos.

"No saben por lo que estoy pasando pero no quiero hablar de esto", expresó el protagonista de Amor y Honor cuando un reportero de Daily Mail le preguntó cómo se encontraba tras la noticia de su separación.

Los familiares de Hemsworth no desean que la celebridad se reconcilie con la intérprete de "Wrecking Ball", y, de acuerdo con fuentes de The Sun, el hecho de que ambos hablen de separación y no de divorcio los tiene preocupados.

"Ellos creen que Liam debería cortar con Miley y no pueden soportar la idea de que ambos regresen. Nadie quiere eso", comentó un informante.

"Piensan que han terminado y regresado tantas veces que todos se preocupan por que él sea absorbido nuevamente por la relación y que le rompan el corazón de nuevo. Ha sido tóxico por demasiado tiempo. No están destinados a estar juntos".