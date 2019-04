Aseguran que César Duarte puso avión a Juan Gabriel

Cd. de México.

Cuando el priista César Duarte era Gobernador de Chihuahua puso a disposición de Juan Gabriel un avión del Gobierno del Estado, reveló este lunes Joaquín Muñoz Muñoz, quien fuera representante del "Divo de Juárez".



Además, explicó que -por esa razón- el cantante regaló al ex Mandatario un cuadro de María Félix.



"Lo único que sé es que lo tenía Duarte, el cuadro, y fue un regalo que le hizo Juan Gabriel, porque el avión que traía Juan Gabriel, Duarte se lo puso", dijo Muñoz.



Según el ex representante del "Divo de Juárez", la aeronave fue rotulada especialmente para el cantante, quien lo utilizaba para trasladarse en sus giras artísticas.



¿El Gobernador le ayudaba con la transportación?, se le preguntó.



"Pues el avión era del Gobierno del Estado, nada más lo único que hicieron fue ponerle Noa Noa al avión, eso es todo", respondió.



¿Y lo utilizaba para?



"Ah sí, claro, para andar... Aunque le dan mucho miedo los aviones, se tenía que aguantar para moverse más rápido".



¿El avión que le puso el Gobernador a Juan Gabriel era en comodato, prestado, se lo regaló?



"Eso no sé, únicamente sé que el avión era del Gobierno de Chihuahua", agregó Muñoz.





Joaquín Muñoz Muñoz, quien fuera representante de Juan Gabriel.