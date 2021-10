Aseguran que Baldwin ignoró seguridad de armas

Un experto en armas de Hollywood aseguró a The Post que el actor Alec Baldwin no siguió la regla número uno de seguridad de armas antes del tiroteo fatal en el set de Rust, que consiste en no apuntar a otro ser humano.



"Cargado o descargado, un arma nunca apunta a otro ser humano", dijo Bryan Carpenter, quien dirige Dark Thirty Film Services .