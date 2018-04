Aseguran que Kate del Castillo tiene deudas con hacienda

Su papá, Éric del Castillo, reveló que la actriz tiene problemas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia gubernamental advirtió a la familia que existe un adeudo y se tiene que finiquitar si no quieren que siga incrementándose.



"Fue mi mujer (Kate Trillo) a Hacienda. Es una deuda de un dinero que recibió Kate cuando hizo La Reina del Sur en Colombia y no se cuadraron con la contadora de Estados Unidos, entonces comenzaron a generarse intereses y recargos", afirmó Del Castillo en entrevista.



El padre de la actriz compartió que debido a que su hija se ausentó en lo laboral, no pudo cubrir en su momento las exigencias de Hacienda.



La actriz no ha estado en México desde que se reveló su reunión con el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien visitó acompañada del actor Sean Penn, por lo que la PGR le abrió una indagatoria por este encuentro. La misma dependencia la exoneró tiempo después.



El actor confía en que la estabilidad económica de la también protagonista de Ingobernable se recupere pronto.



"Hasta ahora, Kate está volviendo a trabajar en dos series, Ingobernable 2 y La Reina del Sur 2. Sí se va a recuperar económicamente, yo confío", sostuvo el actor.



Por el momento, Del Castillo planea saldar la cuenta de su hija, con el fin de que los intereses no suban.



"Todavía hay la esperanza de que le bajen un poco más, ojalá lo hicieran porque lo vamos a tener que pagar nosotros", aseguró.



La Ley del Impuesto Sobre la Renta de México obliga a las personas físicas a presentar su declaración de ingresos acumulados, independientemente de en qué país los obtuvieron. Luego, sobre el monto total, se aplica el gravamen correspondiente.



En el caso de que en otro país ya se le haya retenido una parte del ingreso, o incluso cobrado todo el impuesto, podrá acreditarlo ante el SAT en México cuando se trate de una soberanía con la cual se tenga un tratado para evitar doble tributación, como son los casos con EU y Colombia.