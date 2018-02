Aseguran que fueron amantes

"Como un gran número de hombres yo, también, he tenido experiencias homosexuales y no estoy avergonzado”. Marlon Brando, actor

Ciudad de México

El actor Marlon Brando y Richard Pryor fueron amantes, indicó la viuda del comediante.

Fue Quincy Jones -en la misma entrevista donde dijo que salió con Ivanka Trump hace años- quien dio a entender que el actor y Pryor tuvieron una relación sexual.

Brando “lo haría con cualquier cosa. ¡Cualquiera! Se tiraría a un buzón. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye”, declaró Quincy.

SIEMPRE ABIERTO

Jennifer, la viuda de Pryor, confirmó a “TMZ” lo dicho por Jones, pues comentó que su esposo siempre fue abierto con amigos respecto de su bisexualidad y no se avergonzaría de que la relación se hiciera pública.

También comentó que Pryor escribió sobre sus relaciones con hombres en sus diarios, lo que planea dar a conocer el próximo año.

“¡Eran los años 70! Las drogas todavía eran buenas, especialmente los quaaludes (metacualona). Si consumías suficiente cocaína tendrías sexo con un radiador y le enviarías flores por la mañana”.

NUNCA LO NEGO

Marlon Brando se casó tres veces y tuvo once hijos. En la biografía “Marlon Brando, the Only Contender”, escrita por Gary Carey, se citó al actor diciendo:

“Como un gran número de hombres yo, también, he tenido experiencias homosexuales y no estoy avergonzado. Nunca he puesto mucha atención a lo que la gente piensa de mí”.