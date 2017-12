Aseguran fondos para Medicaide. Seguirá cinco años más

McAllen, Tx.- Un acuerdo entre la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y los Centros para Medicaid y Servicios de Medicaid (CMS) permitirá que el programa estatal de Medicaid continúe los próximos cinco años.

La aprobación de la Exención 1115 permitirá al estado seguir ampliando la atención médica administrada a los beneficiarios de Medicaid, y al mismo tiempo conservar los pagos complementarios a hospitales y otros proveedores claves de Medicaid.

La nueva Exención 1115 garantiza que habrá fondos disponibles para que los hospitales atiendan y sirvan a personas de todo el estado que necesitan atención médica de primera calidad.

Texas está en camino de recibir cerca de 25 mil millones de dólares en fondos de Medicaid durante los próximos cinco años, según el acuerdo concretado entre ambos entes.

"Somos un estado comprometido a ayudar a la gente. Gracias a este acuerdo, continuaremos nuestro innovador enfoque en ofrecer atención médica a millones de beneficiarios de Medicaid en Texas", expresó Charles Smith, comisionado ejecutivo del sistema HHS de Texas.

La exención permitirá financiar la atención no compensada de hospitales de Texas y de otros proveedores de Medicaid, y mantiene a un nivel constante la financiaciamiento para Texas de 3.1 mil millones de dólares al año para los primeros 24 meses del acuerdo de cinco años. Esto brindará un apoyo sumamente necesario a los proveedores hospitalarios de la red de asistencia.

A partir del tercer año, los CMS harán una transición a un nuevo método de distribución de pagos de atención no compensada a los hospitales. La nueva metodología tomará en cuenta a todo tipo de proveedores y se basará en los costos no compensados de la atención médica ofrecida de manera caritativa. Esto permitirá un cálculo más preciso de los costos no compensados de la atención médica en Texas.

La extensión permitirá además ampliar los pagos complementarios a los centros para convalecientes e implementar nuevos programas de pagos directos a los hospitales.

El financiamiento conjunto del Delivery System Reform Incentive Payment (DSRIP) se mantendrá a un nivel constante de fondos los primeros dos años de la extensión de la exención.