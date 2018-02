Aseguran que familia de Vladimir Putin lavó dinero

El diario Berlingske señaló que, según un comunicado interno filtrado, la cúpula del Danske Bank sabía de situaciones mucho más serias de lo indicado anteriormente.

En 2013, Danske Bank cerró 20 cuentas de clientes rusos después del reporte de un informante que alegaba que su rama estonia podría haberse visto implicada en actividades ilegales, informó el periódico.



En su momento, la identidad de los clientes relacionados con las operaciones en cuestión se mantuvo en secreto.



El periódico compartió detalles de la trama con el Organized Crime and Corruption Reporting Project, un grupo de periodistas anticorrupción, y con el diario británico The Guardian, mismo que indicó que en la trama había participado otro grupo distinto de empresas como Lantana Trade LLP, la mayoría registradas en Londres, que presentaron cuentas falsas.



En tanto, el diario británico señaló que los propietarios de Lantana y otras sociedades relacionadas eran rusos, pero que sus identidades estaban ocultas tras una serie de empresas gestoras en paraísos fiscales, con sede en las Islas Marshall y las Seychelles.



Sin embargo, no estaba claro cómo habían conectado los reporteros a los familiares de Putin y el Servicio Federal de Seguridad ruso con las transacciones.



Danske Bank afirmó que había emprendido una investigación profunda para llegar al fondo de los sucesos en esa época en su rama estonia, y añadió que no haría más comentarios hasta que la investigación haya finalizado.



"Además, no podemos hacer comentarios sobre clientes concretos, pero toda la cartera en cuestión (no residentes) se ha cerrado", añadió la institución bancaria a través de un comunicado.



La entidad reconoció anteriormente que se produjeron transacciones ilegítimas en su rama entre 2011-2014, incluidas tramas de lavado de dinero vinculadas a miles de millones de dólares procedentes de Azerbaiyán.



"Como hemos dicho antes, según lo que sabemos ahora, deberíamos haber hecho esto más rápido. Hoy tenemos un control muy diferente y más fuerte en Estonia", añadió el banco.