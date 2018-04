Aseguran que Donald Trump sugirió a Putin visitar EU

"Si todo va a estar bien, espero que los estadounidenses no rechacen su propia propuesta para discutir la posibilidad de celebrar una cumbre", aseguró el colaborador del Kremlin Yury Ushakov, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.



"Cuando nuestros Presidentes hablaron por teléfono, fue Trump quien propuso celebrar la primera reunión en Washington, en la Casa Blanca", señaló Ushakov.



Hasta el momento, las dos partes no han tenido conversaciones preparatorias sobre el encuentro, debido a las recientes expulsiones de diplomáticos derivadas del el envenenamiento de un ex espía ruso en Reino Unido, señaló el colaborador del Kremlin.



La posibilidad de que Putin visite Washington probablemente agudice las divisiones en Estados Unidos sobre las relaciones con Rusia, en medio de las continuas tensiones con respecto a la supuesta intromisión del Kremlin en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.



Rusia niega haber intervenido en dichos comicios, mientras que el Mandatario estadounidense recibió elogios en el Congreso por ordenar la expulsión de 60 diplomáticos rusos considerados espías, la mayor cantidad desde 1986, como una muestra de unidad con Europa después de que Reino Unido culpó al Gobierno ruso por el ataque del 4 de marzo contra el ex espía Sergei Skripal, en Inglaterra.



Si bien ambos Mandatarios ordenaron el comienzo de los preparativos de la cumbre después de la llamada telefónica, las expulsiones significaron que no hubo tiempo para la discusión y no hubo ni siquiera nadie con quien debatirlo, aseguró Ushakov.



El colaborador del Kremlin señaló que Rusia espera que Estados Unidos detenga sus acciones en su contra, para así poder comenzar con un diálogo serio y constructivo.