Aseguran animales exóticos a César Duarte

Cd. de México.- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó del aseguramiento de cuatro nuevos ranchos adquiridos por el ex Gobernador César Duarte durante su gestión, en los cuales encontraron cabezas de ganado similares a las de Nueva Zelanda y animales exóticos y de colección como bisontes, llamas y jabalíes.



A través de un video, el Mandatario informó que el cateo y aseguramiento de los ranchos se realizó el 24 de febrero en el Municipio de Balleza al sur de Chihuahua.



La extensión de los cuatro inmuebles asegurados suma más de 2 mil 344 hectáreas y corresponden a predios rústicos para hatos ganaderos con cascos de rancho que comprenden cuatro casas habitación, sistemas de riego, al menos tres presones con base de concreto, y celdas solares en los que se hallaron las cabezas de ganado y los animales de carácter exótico, según lo informado por Corral.



"Se localizaron 450 cabezas de ganado bovino, algunas de ellas con aretes de exportación con características similares a las provenientes de Nueva Zelanda aunado a animales exóticos y de colección como: 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de ejemplares de jabalíes", detalló el Gobernador.



Los ranchos asegurados son "El Rebaje", con una superficie de 466 hectáreas; el segundo se denomina "Mesa de Chávez", que tiene una extensión de 755 hectáreas; el tercer inmueble es conocido como "Agostadero de Moreno numero 2", con un poco más de 572 hectáreas de superficie, y el cuarto rancho tiene como nombre "Rancho de En Medio" y mide 551 hectáreas.



El Mandatario detalló que durante el cumplimiento de la orden judicial librada por el Tribunal de Control del Distrito Judicial de Morelos, la Fiscalía General del Estado (FGE) también halló documentos relacionados con el ganado del predio "El Saucito", que también ya está asegurado, en conjunto con aretes de ganado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y aretes con el fierro registrado a nombre de César Duarte.



En dichas diligencias participaron elementos de la Agencia estatal de investigaciones, agentes del Ministerio Público, así como personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias forenses.



Javier Corral afirmó que con dichos aseguramientos suman ya 20 inmuebles tanto urbanos como rústicos con una superficie de alrededor de 40 mil hectáreas.



El pasado 20 de febrero, autoridades de Chihuahua también aseguraron un rancho de 30 mil hectáreas del ex Gobernador César Duarte en el Municipio de Camargo.



La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Duarte lo adquirió en 60 millones de pesos a través de Carlos Hermosillo, ex director de administrativo de la Secretaría de Hacienda.



De acuerdo con la información de la Fiscalía, cada hectárea tuvo un valor de 2 mil pesos.



El predio cuenta con cuatro asentamientos llamados "Rancho El Cuervo", "Rancho Santa Rita", "Racho San Juan" y "Rancho Los Galemes".



Alberga entre 900 a 1500 cabezas de ganado de las razas Angus, Brangus, Charoláis, y mezclas entre las mismas.



En las diligencias se localizaron aditamentos y maquinaria de uso agropecuario, diversos corrales ganaderos, bodegas, potreros, pozos, pilas y celdas solares.



Asimismo, se encontraron vehículos de motor, algunos de ellos con datos de propiedad de la empresa "Transporte Teja del Norte", perteneciente a Carlos Hermosillo Arteaga, y de la persona moral "Integradora Comercial y Logística S. de R. L. de C. V.", asociada a la familia de Duarte.



El rancho también quedó asegurado por la FGE a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.