Aseguran 13 vehículos en cateo a bodega en Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, México.- Trece vehículos fueron asegurados por la Agencia Estatal de Investigaciones en un cateo a una bodega en la Colonia Central de Carga, en Guadalupe, Nuevo León.

En la inspección, relacionada con ocho detenidos presuntamente ligados al robo de combustible, el Ministerio Público también aseguró diversos artículos con radiofrecuencias, computadoras y casquillos, informó una fuente policiaca.

Señaló que entre las unidades hay una pipa, así como una camioneta de lujo y un auto de colección.

El cateo, mencionó, está vinculado con Fausto C., de 29 años; Eloy R., de 49; Alan Stephan S., de 27; José Daniel C., de 30; Rogelio V., de 51; Francisco Javier C., de 52; Miguel O., de 48, y Omar S., de 36, quienes fueron capturados el jueves en el estacionamiento del Bar La Reyes, en la Avenida Alfonso Reyes, de la Colonia Contry.

El informante dijo que presuntamente Fausto C. es jefe de esa célula.

Tras su aprehensión, la Fiscalía General de Justicia cateó dos casas, una en la Colonia Cumbres Providencia y otra en Paseo Residencial, así como un taller en la Colonia Central.

Alrededor de las 05:30 horas del lunes los investigadores efectuaron un cuarto cateo.

Los agentes ministeriales irrumpieron en una bodega que está en la Calle C, en la Central de Carga.

Entre lo asegurado están un tráiler con autotanque, dos RZR, una camioneta Porsche Cayenne GTS, un Audi TT, una trimoto Harley Davidson y un auto de colección Chevrolet Chevelle 1965.