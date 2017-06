Asegura Fox que detendrá a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- De Andrés Manuel López Obrador se encargará Vicente Fox.

Así lo advirtió el ex Presidente mexicano que no comulga en nada con el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el marco de un pronunciamiento que la Iniciativa Democrática de España y Américas (IDEA) hiciera sobre la crisis en Venezuela, Vicente Fox aprovechó el foro para expresar que si el pueblo de México no se encarga de López Obrador, él personalmente trabajará para evitar que el tabasqueño llegue a la Presidencia de la República.

"Si no el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue, porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos más populismo y más demagogia", apuntó.

Fox advirtió que utilizará vías democráticas para hacer frente a López Obrador.

"Yo tengo mis mañas", exclamó, "con estrategia, con denuncia, desnudando al falso profeta, hablándole a los mexicanos del riesgo que corremos".